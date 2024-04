To však platit přestane. Změnu přinese středa 1. května. Od té doby zdejší pošta zruší provoz v neděli i v noci – a zkrátí také sobotní. Byť stále bude otevřeno nezvykle dlouho, nově mohou návštěvníci počítat s tím, že od pondělí do pátku budou obslouženi jen mezi šestou ranní a dvaadvacátou hodinou; v sobotu pak od osmi do osmnácti.

Mimo tyto časy, od desáté večer do rána i během víkendu, beztak přicházelo jen minimum klientů. Vedení pošty tak omezení provozní doby vysvětluje výhodami pro návštěvníky: provoz pobočky se přizpůsobí reálné poptávce po poštovních službách. S tím, že může být otevřeno více přepážek, když zaměstnanci, kteří dosud byli ve službě přes noc, budou k dispozici během nové otevírací doby.

Praha budovu pošty v Jindřišské ulici nekoupí. Kvůli prostoru a bezpečnosti

Na svých webech o tom informují Česká pošta i radnice Prahy 1. Shodně připomínají, že v první městské části zůstane i o víkendech otevřena poštovní pobočka na Pražském hradě, kde je mimo jiné dostupná také služba Czech POINT (tedy i datové schránky, ověřování listin a podpisů nebo třeba výpisy z evidencí; třeba z trestního rejstříku). Poštu na Hradě lze v sobotu i v neděli navštívit mezi desátou a osmnáctou hodinou.

K pobočce v Jindřišské také pošta připomíná, že patří mezi pracoviště, kde se zájemci mohou pro požadovanou službu objednat na konkrétní čas. Využít lze jak rezervační formulář na webu, tak mobilní aplikaci Pošta Online. Klient si vybere pobočku (rezervovat si čas totiž lze i leckde jinde) a zvolí požadovanou službu, načež určí konkrétní datum a čas; s výběrem dostupným v půlhodinových intervalech. Ve zvolené době pak objednaní klienti přijdou na řadu přednostně: bez ohledu na aktuální počet zákazníků, kteří přišli před nimi.

První prodej bez zájemce

Pro budoucnost se počítá s tím, že pošta v Jindřišské změní působiště; nynější historickou poštovní budovu u křižovatky s ulicí Politických vězňů by pobočka měla opustit. Souvisí to se záměrem státního podniku opětovně nabídnout zdejší komplex zájemcům o koupi, potvrzuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „V případě úspěšného prodeje bude pobočka v Jindřišské ulici v provozu maximálně 12 měsíců od prodeje budovy. Během této doby bude v dochozí vzdálenosti od stávající pobočky adekvátním způsobem zajištěna dostupnost poštovních služeb, které budou moci v budoucnu klienti využívat,“ přiblížil aktuální plány.

Pošta nabídla k prodeji budovu v Jindřišské ulici. Chce více než miliardu korun

Je to změna oproti představám z loňska, kdy se pošta snažila prodat komplex poprvé – s vyvolávací cenou 1,5 miliardy korun. Postupně se kolem jeho budoucnosti objevovaly různé dohady i potvrzené, ale i tak se pak zase měnící informace; zejména kolem zájmu vedení hlavního města získat objekt do vlastnictví Prahy (s předpokládaným umístěním úředníků magistrátu). Nakonec Česká pošta vyhlásila soutěž, kdy se zájemci o koupi pošty v Jindřišské (a rovněž o budovu v Moravské ulici na Vinohradech nabízenou za 62,4 milionu) měli přihlásit do 20. prosince; registrovaní účastníci pak měli mít možnost předkládat obálky s nabídkami do 9. ledna. Na to ale nedošlo: do o výběrového řízení se nikdo nezapojil.

Tehdy se počítalo s tím, že poštovní pobočka v Jindřišské zůstane zachována i při změně vlastníka. Součástí podmínek tak byl předpoklad, že přímo v kupní smlouvě bude ustanovení o pronájmu zastřešené dvorany, prostor v druhém nadzemním podlaží a šesti parkovacích stání na dvoře. Záměr prodat tento komplex v rámci transformace podniku a stabilizace jeho finanční situace nadále trvá – a to s představou transakce ještě v letošním roce. Koncem února to podle Vitíkových slov stvrdilo rozhodnutí dozorčí rady.

Pošta chystá kompletní odchod

Podmínky prodeje už mají být jiné, konstatoval mluvčí: „Součástí kupní smlouvy nebude nájemní smlouva na prostory stávající pobočky; potenciální majitel bude disponovat celým prostorem nemovitosti.“ Vedení státního podniku má také představy o přemístění pracovišť ředitelství, které zde nyní působí (s vlastním vchodem v bočním traktu z ulice Politických vězňů). Z centrální budovy se zaměstnanci přestěhují do jiných nemovitostí, které Česká pošta v Praze vlastní: především do prostor v Olšanské ulici, na Ortenovo náměstí, nebo na ulici Milady Horákové.

Praha by mohla dorovnat případné vyšší nabídky na odkup pošty v Jindřišské

„Výběrové řízení vyhraje zájemce s nejvyšší nabídkou. Oproti poslední nabídce na odkup se aktuálně bude nabízet pouze objekt v Jindřišské, nikoli v balíčku s budovou v Moravské ulici na Praze 2. A také už bez možnosti dorovnání nejvyšší nabídky hlavním městem,“ uvedl Vitík. Nadále platí, že utržit má pošta v plánu nejméně půl druhé miliardy: přesně je minimální cena nemovitosti stanovena na 1,538 miliardy korun.