Vstup do Zoo Praha pro děti za jednu korunu udělá na sklonku letních prázdnin radost i jejich rodičům. Na snímku je letos otevřený výběh koní Převalského, součást expozice Gobi.

Zoo Praha připravila pro návštěvníky speciální program na poslední prázdninový týden. Ve čtvrtek 29. srpna se uskuteční akce "Zoo Praha pod ledem" s deseti tunami ledu pro zvířata i návštěvníky. Děti do 15 let mají v pátek 30. srpna vstup za jednu korunu a celý víkend je připravena rodinná hra a loutková inscenace.

Nový školní rok se nezadržitelně blíží a podle předpovědi meteorologů nás ještě čekají pravé letní teploty. I proto si v Zoo Praha připravili nejspíše poslední akci "Zoo Praha pod ledem", kdy se na deset tun ledových kostek mohou tešit jak zvířata, tak návštěvníci.

Ledové osvěžení, které je naplánované na čtvrtek 29. srpna, si ze zvířat užijí například lední medvědi, nestoři kea, kapybary, bizoni nebo takini. Návštěvníci se pak mohou ochladit v Dětské zoo, u Papírny, sochy Radegasta nebo v Rezervacích Dja či Bororo.

Zoo pod ledem:

Zoo pod ledem. | Video: Deník/Radek Cihla

Následující den, v pátek 30. srpna, si pak na své přijdou ti nejmenší. Všechny děti do 15 let totiž budou mít vstup do areálu za symbolickou jednu korunu.

Kromě ledového osvěžení a vstupu za korunu si ale návštěvníci od pátku do neděle mohou také zahrát rodinnou hru - kvízovou stezku, která bude začínat na terase Vzdělávacího centra.

„Po oba víkendové dny proběhne ve Vzdělávacím centru v 10.30 a ve 14 hodin speciální inscenace Hurvínek a nezvaný host. Na loutkovou hru pro diváky od 6 let je potřeba si zakoupit vstupenku, která nezahrnuje vstup do zoologické zahrady," sdělil mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

Víkendová akce tím ale neskončí, protože v neděli 1. září bude slavit pražská zoologická zahrada Mezinárodní den primátů, kdy představí návštěvníkům nám nejpodobnější tvory od drobných poloopic po velké lidoopy. Zábavně vědomostní stanoviště „Primáti světa“ na Opičích ostrovech doplní i speciální komentovaná krmení a setkání napříč expozicemi primátů.