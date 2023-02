Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí vlaky mezi Prahou a Dobřichovicemi

ČTK

Projíždějící vlak poškodil ve čtvrtek 23. února ráno trakční vedení v pražském Radotíně. Porucha zastavila provoz vlaků mezi Prahou a středočeskými Dobřichovicemi, oprava bude podle odhadu Správy železnic (SŽ) trvat zhruba do 13:00. Dálkové vlaky mezi Prahou a Berounem nejezdí, opatření se týká i některých vlaků do Německa či Železné Rudy. Příměstské linky jsou nahrazené autobusy. Vyplývá to z informací Českých drah (ČD) a vyjádření Správy železnic.

Vlak Elefant. Ilustrační foto. | Foto: ČTK