Miminko narozené v letadle na letišti Václava HavlaZdroj: Asociace samaritánů ČR

Posádka samaritánů pak úspěšně pomohla na svět chlapečkovi, který na setkání s nimi sice počkal, ale nedlouho po jejich příchodu už se v letadle ozval dětský pláč ohlašující příchod ještě někoho dalšího: miminka na svět.

Novým cestujícím na palubě se stal klučina měřící 47 centimetrů a vážící 2744 gramů. V letadle ale dlouho nepobyl. Záhy putoval do sanitky a v rámci neočekávané návštěvy České republiky byl převezen do motolské nemocnice. Podle pozorování záchranářů zcela zdráv a bez viditelných komplikací.

Zásahy zdravotníků jsou rozmanité

Služba zdravotníků na letišti zahrnuje zásahy i u takzvaných divertů – tedy v případě, kdy byl let odkloněn z původní trasy a stroj neplánovaně přistál kvůli tomu, že někdo na palubě potřeboval pomoc. Není to ale úplně časté – a kvůli miminku hlásícímu se nečekaně na svět už vůbec ne. Výjimečné, jak informovali na twitteru, to bylo i pro policisty, kteří také na místě nechyběli. Do pomoci se zapojila hlídka cizinecké policie z oddělení ochrany letiště. Koneckonců i ředitel Letiště Praha Jiří Pos událost na twitteru komentoval: „Jsem rád, že maminka i miminko jsou v pořádku a přeji jim mnoho zdraví!“ Odpovídal i na zvědavou otázku uživatele Mi Chal, který se zajímal, kdo to zaplatí: „Letištní poplatky hradí obvykle příslušná aerolinka.“ Letadlo po hodinovém zdržení v Praze pokračovalo do svého cíle: odlétalo po čtvrt na tři.

Někdy zdravotníci zasahují také v letadlech po běžných přistáních nebo i před startem. Podle slov manažera stálé lékařské služby na letišti Davida Kloučka však nejčastěji potřebují pomoc zdravotníků cestující chystající se k odletu – a cílem letištní lékařské služby je udělat vše pro to, aby v případě, že je to možné, jejich obtíže odezněly a oni mohli odcestovat podle plánu.

Lidé mohou přijít vyhledat pomoc do ordinace umístěné ve spojovacím krčku mezi terminály 1 a 2 – tříčlenný tým, který tam drží nepřetržitou službu, ale zasahuje stejně jako běžní záchranáři i přímo v terminálech nebo na letištní ploše. Toto pracoviště, které v průměru zaznamená kolem šesti zásahů za den, současně představuje zdravotnické zázemí pro zaměstnance letiště.

Nejběžnější bývají zásahy u nevolností a kolapsových stavů, poměrně časté jsou alergické reakce nebo zdravotní komplikace spojené s výkyvy krevního tlaku. Stejně jako záchranáři z běžných výjezdových stanovišť zdejší tým také dosti často pomáhá pacientům, jimž se náhle zhoršilo jejich chronické onemocnění. Nebo, jak pak tito lidé sami připouštějí, se jejich obtíže vlastně zhoršily už dřív, ale oni se přesto rozhodli vyrazit na letiště, když už přece mají zaplacenou letenku a naplánovaný následný program. Ani použití medikamentů pomáhajících upravit psychický stav není zcela výjimečné.

Nechybí však ani zásahy u pacientů s velmi závažnými komplikacemi – včetně infarktů či cévních mozkových příhod. Zdejší tým však má k dispozici i vybavení umožňující postarat se o pacienta, u něhož je podezření na vysoce nakažlivé infekční onemocnění.