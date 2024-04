Každá pátá žena se setká s poporodní depresí. Statisticky to vychází na 40 tisíc rodiček ročně, které se potýkají s příznaky duševní nepohody, přitom 75 % z nich nikdy nevyhledá pomoc. Důvodem jsou i přetrvávající předsudky společnosti.

„Sama jsem se s depresemi po porodu setkala. Pořád je téma trošku tabu. Moc jsem to okolo sebe neříkala, ale když už jsem se svěřila, tak mezi některé reakce patřilo: ‚vždyť máš přece zdravé, šťastné a usměvavé děti, tak co řešíš, musíš být šťastná',“ svěřila se Deníku jedna z pražských matek. Téma podle ní rezonuje mezi velkým množstvím rodiček, které si depresí nebo úzkostí samy prošly nebo procházejí.

Ztráta radosti, nespavost a černé myšlenky

Podle organizace Úsměv mámy patří mezi projevy poporodní deprese ztráta radosti, kolotoč černých myšlenek, ztráta naděje nebo nespavost. V rámci prevence se organizace spolu s Národním ústavem duševního zdraví snaží podchytit duševní nepohodu rodiček v zárodku.

„Vybírala jsem si přímo porodnici, o které jsem věděla, že se zapojila do screeningových testů. Vím totiž o rodinném zatížení a příbuzné, u které se problém po porodu objevil. Na základě vyplněného dotazníku mě ještě v porodnici poslali k psycholožce, protože test indikoval, že se může objevit problém,“ pokračuje ve vyprávění oslovená matka.

Dotazníky můžou rodičky vyplnit i na webu Ústavu duševního zdraví. Pokud je výsledek testu pozitivní, osloví ženy s nabídkou bezplatné pomoci peer konzultantky, tedy proškolené ženy s vlastní zkušeností, které v případě potřeby napojí danou ženu na další odbornou pomoc. Test žena vyplňuje ještě několikrát v průběhu prvního roku dítěte.

Na podzim letošního roku mají v Praze vzniknout nové služby pro těhotné ženy. Řeč je o Centru duševního zdraví pro těhotné ženy a ženy po porodu. Centrum bude tvořit několik ambulancí v Poliklinice na Zeleném pruhu.

„Toto centrum nabídne nejen specializovanou péči, ale také jedinečnou službu hlídání novorozenců a kojenců, což umožní matkám či oběma rodičům plně se soustředit na terapii. Tímto přístupem otevíráme novou kapitolu v péči o duševní zdraví,“ upřesnil plány garant programu a psychiatr působící v Národním ústavu duševního zdraví Antonín Šebela.

Podle zjištění Deníku by rodičky, které se již s depresemi a úzkostmi vyrovnaly, takové centrum ocenily. Současně by jim ale přišlo dobré, kdyby se tématu poporodních depresí porodnice více věnovaly. I v dnešních dnech lze totiž od vytížených sestřiček v porodnici zaslechnout, že v šestinedělí brečí každá a je to úplně normální. Plačtivé stavy sice můžou opravdu po pár dnech vymizet, ale pokud se tak nestane, je na místě odborná rada či pomoc.