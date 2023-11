/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od začátku listopadu si můžou lidé koupit výrobky z řetězce Popeyes. O louisianská kuřata je přitom stále enormní zájem. Fronta zájemců se táhne z prodejny až ven na ulici.

Fronta před Popeyes na Václavském náměstí. | Video: Deník/Radek Cihla

Na své první louisianské kuře čekali lidé v pátek 3. listopadu ve frontě přes noc. Zájem o fastfood ale ani s odstupem času neopadl. Fronty, i když poměrně kratší, tu jsou stále. Na oběd nebo večeři tu čekají jak cizinci, tak místní obyvatelé. „Ani nám nepřijde, že čekáme. Fronta postupuje celkem rychle,“ uvedli anglicky cizinci krátce předtím, než se fronta pohnula a zmizeli v prodejně.

Na otevření první restaurace Popeyes čekali lidé celou noc:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Za nimi stojí ve frontě čtyři kamarádi, kteří zrovna přišli ze školy. „Známe to z Ameriky, ale ještě jsme to neochutnali. Zatím ani nevím, co si k obědu dám,“ říká Antonín a jeho kamarád ho doplňuje: „Já si dám ty hranolky s jarní cibulkou,“ hlásí s tím, že fronta jde docela rychle, tak si řekli, že počkají.

Fronta na desítky minut

První restaurace v České republice se otevřela na Václavském náměstí v Domě módy v pátek 3. listopadu. Ještě před týdnem lidé na večeři u Popeyes čekali ve frontě klidně hodinu až dvě. Provoz tu navíc museli řídit pracovnice prodejny, aby pokladní nemuseli vyřizovat příliš objednávek najednou. Po třech týdnech už je ale chodník bez hostesek a zájemci o kuře se jídla dočkají přibližně do dvaceti minut.

Příběh společnosti Popeyes začal v roce 1972 v New Orleans v americké Louisianě. Kuchyně v sobě spojuje cajunskou a kreolskou kuchyni, tedy vlivy francouzských imigrantů usazených v Louisianě. Za Popeyes stojí muž jménem Alvin C. Copeland a název je inspirovaný filmem Francouzská spojka, konkrétně postavou detektiva Jimmy „Popeye“ Doyla, kterého hrál Gene Hackman.

Fastfoody se koncentrují na i v okolí Václavského náměstí

Vedle české populaci již velmi dobře známých fastfoodu jako je KFC, McDonald’s, Bageterie Boulevard nebo Burger King a nyní i Popeyes, které mají pobočky na Václavském náměstí, míří do na český trh i další prodejce amerického rychlého občerstvení. Řeč je o řetězci Five Guys.

Další z amerických fastfoodů Five Guys otevře v Praze pravděpodobně v půlce příštího roku. Zájemci ho najdou na Národní třídě.