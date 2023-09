Dlouhodobě pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Konkrétně v loňském roce pomohl odbor sociálního začleňování 30 rodinám zajistit aktovky a školní potřeby.

Sedmička: Kroužek pro každé dítě

„S nepříznivou finanční situací pomáhá rodičům také projekt Kroužek pro každé dítě, který Praha 7 vyhlašuje dvakrát do roka. Na začátku září vyhlásíme další kolo, kdy prostřednictvím elektronického formuláře mohou rodiče žádat o příspěvek na úhradu kroužku dle vlastního výběru – a to až do výše 1500 korun pro žáky základních škol a do 750 korun pro děti z mateřinek,“ popisuje Hana Šišková, místostarostka Prahy 7, která má v gesci školství.

Devátým rokem také na sedmičce funguje obědové konto, díky němuž děti z rodin, které se ocitly v tíživé finanční situaci, mohou obědvat se svými spolužáky. O obědové konto je zájem – dosud se z něj hradily obědy 50 dětem ze základních a mateřských škol v Praze 7.

Školní výlety, školy v přírodě nebo družiny jsou pak placené z fondu solidarity, jejichž prostřednictvím sami rodiče přispívají potřebným rodinám.

„O možnost čerpat pomoc prostřednictvím těchto fondů se rodiny v nouzi dozvídají přes své třídní učitele a vše je individuálně posuzováno na úrovni ředitelů příslušných škol a školek,“ doplňuje místostarostka Hana Šišková.

Sociální pedagogové pomáhají překonat stud

Zajímavostí pak je i to, že ve většině škol a v části školek, které zřizuje Praha 7, působí sociální pedagogové, kteří pomáhají dětem a rodinám v různých složitých situacích.

„Sociální pedagog hraje významnou roli, protože někteří rodiče se obávají požádat přímo učitele. Stydí se, nebo nevědí jak. A právě pro ně je sociální pedagog velkou oporou,“ vysvětluje Hana Šišková.

Dvojka: Až čtyři tisíce korun

Pomoc 23 rodinám ve výši 119 tisíc korun. Tak podpořila Praha 2 v loňském roce rodiny, které kvůli enormnímu nárustu cen energií nemohly dostatečně vybavit své ratolesti školou povinné. Podpora putovala z nadačního fondu Dvojka srdcem.

A pomáhat bude druhá městská část i letos. Se začátkem školního roku nabízí Praha 2 opět potřebným rodinám pomoc s úhradou školních potřeb nebo zájmových kroužků. Rodičům s nízkými příjmy nebo rodičům samoživitelům, jejichž dítě navštěvuje některou ze základních škol, které zřizuje Praha 2, Dvojka srdcem přispěje až čtyři tisíce korun.



„Rodinám, které to potřebují, jsme připraveni poskytnout příspěvek na úhradu mimoškolních aktivit ve výši až 2,5 tisíce korun a na nákup školních potřeb až 1,5 tisíce korun,“ přiblížila Lucie Pechová, místostarostka Prahy 2.

Úhrady potřeb prvňáků, dvojka srdcem.

O příspěvek může až do konce září zažádat každý rodič, který má trvalé bydliště v Praze 2 nebo jehož dítě navštěvuje některou ze základních škol zřizovaných Prahou 2.

Propracovaný systém podpory mají i v Praze 3. „Naše pomoc není plošná, ale zaměřuje se na konkrétní případy sociálně znevýhodněných rodin, které jsou v evidenci našeho oddělení sociálně-právní ochrany dětí,“ vysvětluje Jiří Hannich, mluvčí Prahy 3.

Trojka: svačinové boxy i batůžky

O pomoc si tak mohou žádat rodiny v komunitních centrech jako je Paleček nebo Nová Trojka. Do těchto center pak mohou věnovat věci i občané, kteří je již pro své děti nepotřebují. A tímto způsobem – v rámci komunity – se daří rychle vybrat na konci prázdnin vše potřebné – od školních aktovek, penálů, ale i třeba notebooky a další školní vybavení.

„Sama komunitní centra také jednou do roka pořádají hromadné sbírky mezi svými klienty. Vybírají dětské oblečení, hračky či vybavení do dětského pokoje. Věci ze sbírky jsou následně poskytovány rodinám, které takovou pomoc potřebují,“ říká Jiří Hannich.

Radost třetí městská část udělá i všem prvňáčkům. Dostanou první školní den svačinové boxy a plátěné stahovací batůžky v designu Prahy 3.

Dárky pro prvňáky.

Podobné překvapení chystá pro své prvňáčky i Praha 1. V balíčku najdou mimo jiné batůžek, pastelky, pravítko, láhev na pití či reflexního medvídka.

Jednička: prominutí školného

„Dále pomáháme prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví již několik desítek let sociálně slabším rodinám s úhradou letních táborů. A naše pracovnice z oddělení péče o rodinu a děti pravidelně pořádají pro děti z těchto rodin jarní a podzimní pobyty,“ popisuje Karolína Šnejdarová z Prahy 1.

Odbor školství má také připraveny Balíčky okamžité pomoci Pražanům – požádat mohou sociálně slabší rodiny jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Informace k těmto balíčkům podávají ředitelé mateřských a základní škol.

Dárky pro prvňáky.

A na tuto pomoc odkazují i v Praze 4. „V současné době podporujeme školy při využívání finančních prostředků z opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – Balíček okamžité pomoci Pražanům. Pro děti z Ukrajiny pak máme balíček UNICEF – pomoc ukrajinským uprchlíkům,“ uzavírá Jiří Bigas.