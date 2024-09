Pracovník do jídelny Dobrý den, do naší jídelny hledáme šikovného, spolehlivého a pracovitého kolegu. Příprava studené kuchyně, obsluha pokladny, pomoc s chodem jídelny. Pracovní doba: Po-Pá 06:30-15:00 hod. Pracoviště: Jídelna s.r.o. Dolní Měcholupy, Kutnohorská ulice. Volejte prosím mezi 07:30-18:00 hod. Děkuji a přeji hezký den. 33 000 Kč

Volby 2024

Vše co potřebujete vědět o krajských a senátních volbách 2024. Kdo kandiduje do kraje a jací jsou kandidáti do Senátu? Kompletní přehled výsledků krajských voleb, i to, jak dopadly volby v jednotlivých krajích.