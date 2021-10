VIDEO: Chlapec se při koupání nadýchal zplodin z karmy, zachránili ho policisté

„V úterý nedlouho před půlnocí zasahovaly záchranné složky v domě v Karlíně, kde se v jednom z bytů nadýchal zplodin z karmy při koupání teprve třináctiletý chlapec. Vlivem inhalace oxidu uhelnatého pak upadl do bezvědomí a rodiče tak zalarmovali záchranné jednotky,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Jako první na místo dorazili a první pomoc mu poskytli policisté z pohotovostní motorizované jednotky. Chlapce vynesli ven na chodbu ze zasaženého bytu a okamžitě mu poskytli tepelný komfort v podobě deky a termofólie.

„O nezletilého se starali až do příjezdu záchranářů, kteří si ho převzali do své péče a převezli do nemocnice. Další policisté pak zajistili větrání domu a společně s hasiči informovali ostatní obyvatele domu o probíhajícím zásahu,“ doplnil Rybanský.

Podle policie nelze podle prvotních informací z místa události vyloučit technickou závadu na plynovém kotli. „Celou událost si na místě převzali kriminalisté, kteří se věcí budou dále zabývat,“ uzavřel policejní mluvčí.