Několik měsíců, detailně a velkou pečlivostí se 24letý student historie připravoval na otřesný čin, kterým před loňskými Vánoci šokoval šokoval v předvánočním čase nejen své spolužáky a pedagogy.

Ve čtvrtek 21. prosince si do hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy přinesl několik střelných zbraní – a později začal pálit na studující i pedagogy. Čtrnáct lidí zemřelo, dalších 25 utrpělo zranění. Prý nenáviděl společnost a chtěl se mstít; konkrétní zdůvodnění svého počínání a zacílení útoku na konkrétní místa ale vrah zřejmě nezanedbal.

O zjištěních z vyšetřování tohoto případu hovoří ve čtvrtek 20. června zástupci policie i státního zastupitelství s poslanci z bezpečnostního výboru sněmovny. S tím, že byli zproštěni mlčenlivosti, takže je možné probírat i detaily z trestního spisu.

Na policii, za niž se ujal slova policejní prezident Martin Vondrášek s tím, že řadu informací kolujících ve veřejném prostoru je třeba uvést „na pravou míru“, mají poslanci řadu otázek. Opoziční hnutí ANO nadále trvá na svém dřívějším požadavku na ustavení vyšetřovací komise.

Ze zasedání sněmovního bezpečnostního výboru: -Podle státní zástupkyně nebude vyšetřování vyšetřování střelby na fakultě pravomocně ukončené nejspíše ještě několik měsíců.

-Policie před událostí neměla informaci o tom, že by střelec chtěl vraždit. Informace měla pouze o sebevraždě

-Policejní prezident Martin Vondrášek na zasedání sněmovního bezpečnostního výboru uvedl, že komunikace s fakultou nebyla ideální.

-Střelec se podle žalobkyně cítil odstrčený a neužitečný

-Po události v Hostouni bylo po střelci vyhlášeno pátrání a policisté zjistili, že míří do Prahy. Následně odhalili, že legálně drží větší množství zbraní. Jedna byla i typově stejná jako ta, která byla použita k dvojnásobné vraždě v Klánovickém lese.

-Při pátrání byli policisté v 13:20 posláni do budovy fakulty na Palachovo náměstí, aby zjistili prvotní šetření. Ve 13:34 vstoupil střelec na fakultu, minutu poté policisté, kteří prošli pouze dolní část budovy.

-Zaměstnankyně poslala policisty do Celetné ulice, kde měl mít v tu dobu výuku. „Je pro nás opravdu frustrující, že jsme ho měli kousek,“ řekl ředitel pražské krajské policie Petr Matějček s tím, že „standardní postup policie je jít po horké stopě“.

Pietní místo u budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. | Video: Deník/Radek Cihla

Prostě se pachatel rozhodl

Státní zástupkyně Jana Murínová mimo jiné poslancům tlumočila závěry znalců, podle nichž střelec netrpěl psychickou chorobou, kterou by bylo možno léčit a která by měla vliv na jeho jednání. To, čeho se dopustil, vzešlo z jeho osobnosti a životní situace. „Cítil se odstrčen, lidmi nepřijímaný, neužitečný,“ konstatovala s tím, že motivací jeho jednání byly pocity křivdy provázené záští a nenávistí.

Nadaný student měl problémy v kontaktech s okolím i v sociálních vazbách v rodině, plyne ze slov státní zástupkyně. Bod zlomu v jeho smýšlení podle znalkyně představoval přelom let 2022 a 2023, kdy se začal vnitřně radikalizovat. Sám; bez přispění dalších osob.

„Reagoval na svoji životní realitu,“ konstatovala Murínová. S tím, že jeho jednání, k němuž se definitivně rozhodl v listopadu, vzešlo z jeho rozhodnutí; nejednal pod vlivem psychózy nebo bludů.

Poškození chtějí víc odpovědí

Případ šokující střelby kriminalisté uzavřeli takzvaným odložením, protože není koho stíhat. Pachatel, který neměl komplice, spáchal na střeše budovy fakulty sebevraždu. Včetně sebe vzal životy celkem 18 lidem.

Před odjezdem do Prahy zavraždil doma v Hostouni na Kladensku otce – a o šest dní dříve také střílel v Klánovickém lese. Jako oběti si tam náhodně vybral muže s kočárkem a jeho miminko. Proti odložení věci podali poškození stížnosti – a to včetně Univerzity Karlovy. Požadují došetření všech okolností případu, objasnění souvislostí a vyjasnění nejasností.

Otazníků zůstává celá řada. Co bylo například bezprostřední pohnutkou k plánování hromadného vraždění a k výběru konkrétního místa činu? O běžném provozu budovy i konání mimořádných akcí v předvánočním období totiž vrah nashromáždil velmi detailní informace – a čtvrté patro měl zmapováno skutečně velice podrobně.

Zásadní otazníky se však točí kolem času 13:23. Tehdy vešel hlavním vchodem do budovy fakulty, jak prozrazují záznamy z bezpečnostních kamer. Nikdo si jeho příchodu nevšiml – mezi ostatními procházejícímu studenty nevyčníval a ničím na sebe neupozornil – a dotyčný nebyl nápadný ani kufrem plným zbraní. Studenti tehdy odjížděli domů na Vánoce, často přímo z výuky, takže obtěžkáni zavazadly přicházeli do školy běžně.

Pietní průvod a objetí fildy. | Video: Deník/Eliška Stodolová

Do školy vstoupil jen pár minut před tím, kdy dorazily policejní hlídky, jež po něm pátraly. Policisté se na něj ptali vrátných a oslovili i další zaměstnance včetně pedagogů, jež potkali (a ti se jich ptali na důvod přítomnosti v budově, nabízejíce případnou pomoc a kontakt s vedením fakulty), nahlédli do některých prostor v přízemí a prvním patře – do čtvrtého podlaží už ale nedošli. On se tam ukrýval na toaletách. Právě poměry ve čtvrtém patře, kde pak střílel, měl zmapovány do všech detailů.

O půl druhé hodiny později vyšel, aby před 15. hodinou začal rozsévat smrt. To už ale policisté byli dávno pryč. Mířili do budovy v Celetné ulici, která byla evakuována v reakci na zjištění, že podle rozvrhu hodin by tam hledaný muž měl být na přednášce.

Právě k činnosti policistů a jejich úkolům v hlavní budově, ale i komunikaci s vedením školy mají poslanci řadu otázek. Stejně jako k poučením vzešlých z nynějších zjištění o vývoji situace. Pravdou totiž je, že hodnotit věc včetně postupu policie při zpětném pohledu je něco zcela jiného než operativně reagovat na postupně přicházející informace.

Hlavní otázky kolem tragické střelby - Otázky médií a veřejnosti zejména vzbudilo, zda policisté mohli mít již před útokem informace o tom, že je student nebezpečný.

- Rozpoutala se také debata o nastavení pravidel při získávání střelných zbraní, kterých si mladík v relativně krátké době zaregistroval osm.

- Vnitřní policejní kontrola dospěla v lednu k závěru, že policisté při samotném zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně. Lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy. Zdroj: ČTK

Hodnocení postupu policistů už uzavřela i Generální inspekce bezpečnostních sborů; se závěrem, že nikdo z policistů neporušil zákon. V pořádku – alespoň z pohledu paragrafů – byly i masivní nákupy zbraní pozdějším vrahem. Podle dostupných informací se pouze řeší lékařské potvrzení k žádosti pozdějšího střelce o zbrojní průkaz, při jehož vydání neměla praktické lékařka k dispozici informaci, že dotyčný kvůli sebevražedným tendencím vyhledal psychologickou i psychiatrickou pomoc. To nyní vyhodnocují orgány České lékařské komory.

V rámci jednání bezpečnostního výboru také zaznělo, že pražští kriminalisté v souvislosti s pátráním po studentovi z Hostouně prověřovali jeho dvojí vazbu v metropoli: jednak filozofickou fakultu, jednat střelnice v Praze 9, kam poslední dobou jezdil střílet. Uvedl to vedoucí pražského „oddělení vražd“ Aleš Strach s tím, že tuhle informaci jeho tým získal od středočeských kolegů.