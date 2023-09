/VIDEO/ Ve zběsilou policejní honičku se proměnil zásah městské hlídky z Prahy 5, která si všimla auta jedoucího v protisměru a chtěla ho zastavit. Řidička v tu chvíli otočila vozidlo a začala strážníkům ujíždět. Pronásledování pokračovalo až do pole, kde ji nezastavil ani varovný výstřel.

Nebezpečná jízda odstartovala v ulici Na Bělidle v Praze 5, kde si hlídka městské policie všimla vozidla jedoucího v protisměru a rozhodla se řidičku za porušení dopravního značení zastavit. V tu chvíli začala žena ve vozidle strážníkům ujíždět v neosvětlením vozidle rychlostí přes 180 km/h.

"Nerespektovala výzvy k zastavení ani dopravní značení, přejížděla do protisměru, ignorovala červenou na semaforu. Nebezpečnou jízdou ohrožovala zdraví a život svůj i jiných osob. Nakonec z pozemní komunikace odbočila do pole a ujížděla dál i přes varovný výstřel do vzduchu," uvedla Městská policie na svém facebookovém profilu.

Zběsilou honičku ukončily až náletové dřeviny, do kterých řidička na poli najela a došlo tak k poškození přední části vozidla.

Pod hrozbou namířenou služební zbraní 29letá řidička i 21letý spolujezdec vystoupili vozidla. Strážnici je poté zadrželi a předali přivolané státní policii.

Test na drogy u řidičky odhalil přítomnost amfetaminu a bylo zjištěno, že žena ani zatím nevlastní řidičský průkaz. V autoškole ji prý čekají ještě závěrečné testy. Strážníkům situaci vysvětlovala tak, že se jich lekla a proto jednala zmateně a začala ujíždět.

