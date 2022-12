Podle Michelfeita se do ceny poledních menu promítají vysoké náklady na energie a na potraviny. Podle odhadu bude zdražování pokračovat, protože se do restauračních cen promítá až se zpožděním a pořád je dost podniků, které mají ceny elektřiny a plynu zafixované do konce roku.

Zaměstnanci na situaci reagují různě. „V práci máme stravenkový paušál. Nicméně kolegyně, co to dříve neřešily, už nejdou na oběd vždycky, ale jen občas. Spíš si nosí krabičky z domova. Jít na oběd už není normální, jako dřív, ale spíš taková událost,“ popisuje denní praxi Martina, která pracuje u Národního divadla a dodává, že sama na obědy nechodí téměř vůbec a raději vaří doma.

Vysazování stromů u silnic? Je to snazší, nežli je chtít kácet

Cena poledního hlavního jídla se v pražských restauracích pohybuje v průměru od 140 do 200 korun. Menu ale obsahuje také polévku a extra platbu za nápoj. Takže zákazník se většinou pod dvě stovky nevejde.

„Třeba dneska máme žampionový krém za 42 korun, ale když je v meníčku, tak je za 29. Pak máme mimo jiné noky s kuřecím masem, houbami a smetanou za 159 korun a rajčatový salát za 55 korun. Nápoj se platí zvlášť. Lidí nám v posledním roce chodí zhruba stejně. Záleží také na dnech,“ říká servírka Lucie z restaurace Podolská kotva.

Zvýšené náklady se promítly i do nabídky poledních jídel v restauraci U Vltavy. Za menu, obsahující bramboračku s pečivem a drůbeží libušské rizoto se zeleninou a sýrem, zaplatí zákazník 165 korun. Podle návštěvníka zařízení se menu před epidemií covidu pohybovalo kolem 120 korun.

I přes rostoucí ceny lidé obědy stále objednávají. „Zdražování jsme na naší platformě evidovali v desítkách korun. Wolt poslední roky výrazně expanduje, a tak navzdory očekávání vidíme v donášce stále pozitivní trend, přičemž obědové špičky se nám skoro zvětšují, než ustupují. Dokonce vidíme při obědech pozitivnější trend než při večerních objednávkách. Ty jsou přitom v ČR všeobecně silnější, než ty obědové,“ uvedla za kurýrní službu Wolt Jana Jarošová.

Ceny obědů po krajích.Zdroj: Sodexo Benefity

Hned po Praze jsou obědová menu nejdražší ve středních Čechách. Minulý měsíc tu za ně v průměru zaplatili 193 korun. Přitom ještě před dvěma lety byla cena na 140 korunách.

Zároveň platí, že ne všude v republice rostou ceny se stejnou dynamikou. „Zatímco na Vysočině a na Ústecku zdražilo obědové menu od ledna do listopadu zhruba o 15 korun, ve Středočeském kraji to bylo bezmála o 26 korun. Nominálně nejvyšší růst jsme zaznamenali na jihu Čech a to o 28 korun, což je dokonce o korunu více než v Praze, kde se ceny od ledna do listopadu zvedly o 27 korun,“ uzavírá Michelfeit.