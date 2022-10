Antimonopolní úřad kritizuje magistrát především pro chyby v loterijních vyhláškách v období od 1. prosince roku 2012 do 20. prosince roku 2018. Magistrát tehdy postupně vedli primátoři Bohuslav Svoboda (ODS), Tomáš Hudeček (TOP 09), Adriana Krnáčová (ANO) a Zdeněk Hřib (Piráti).

Hlavní problém je podle ÚOHS v tom, že město nedokázalo jasně a objektivně vybrat místa, kde v metropoli hazard, a tím zvýhodnila jedny provozovatele před jinými.

„Ve své regulaci loterií, sázkových a hazardních her Praha vymezovala konkrétní adresní místa pro provozování těchto her, aniž by tato místa byla vybrána na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvádí ve svém rozhodnutí úřad.

Laicky by se dalo říci, že místa byla vybrána zdánlivě nahodile a hlavně provozovatelé sázkových či hazardních her nevěděli jasně a předem, zda mají ve svém podnikání budoucnost a proč jejich soused o několik ulic dál může kasino dál provozovat.

Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy mohla v tomto případě pokuta dosáhnout až deseti milionů korun.

Magistrát ale rozhodnutí rozporuje. „Proti nepravomocnému rozhodnutí podáváme rozklad,“ uvedl na dotaz Pražského deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman. Na to má magistrát a jeho právníci čas do čtvrtka.

„Mezi důvody pro podání rozkladu proti rozhodnutí o pokutě lze zahrnout především skutečnost, že ÚOHS nikterak nezohlednil legitimní cíl regulace a dlouholetý záměr zastupitelstev hlavního města Prahy k postupnému omezování provozování hazardních her na svém území. Zastupitelstva, která předmětné vyhlášky schvalovala, byla vždy vedena cílem loterie a hazard na území hlavního města omezit,“ uvádí magistrát v důvodové zprávě.

Udělená pokuta nemusí být jediná. Antimonopolní úřad se nyní podle mluvčího Švandy zabývá i dalšími vyhláškami regulujícími hazard v metropoli. Tentokrát z let 2018 až 2021.

Úřad pokutou potrestal v minulosti i jiné radnice a státní správy. V dubnu letošního roku zamítl Nejvyšší správní soud stížnost Děčína proti pokutě téměř půl milionu za stejný prohřešek. Rozklad proti rozhodnutí o pokutě přes sedm set tisíc korun podaly i Karlovy Vary. Praha svým trestem v částce 2 679 000 korun čelí nejvyšší pokutě za podobný přestupek.