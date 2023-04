Dívka utekla z Klokánku. S umístěním do instituce nesouhlasila, našla se

Dvanáctiletá dívka utekla z Klokánku v Praze 8. Dívka umístění v Klokánku odmítá, poté co odešla ráno do školy, se tam již zpět nevrátila. Policie ji našla, byla převezena zpět do Klokánku.

