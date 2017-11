Praha podpoří revitalizaci vnitrobloků

Minulý týden proběhl na magistrátu první ročník konference Vnitrobloky 2017 pořádaný spolkem Bieno. Konference představila některé cesty k jejich obnově a zpřístupnění lidem. Přispět může nejen Praha, ale i jednotlivé městské části.

Vnitrobloky by se měly v budoucnu stát zeleným místem pro setkávání místních občanů. Ilustrační foto.Foto: www.praha3.cz

Každý nemá to štěstí, že může žít v domě se zahradou. Pro obyvatele měst to platí dvojnásob. Ale i vnitroblok nebo dvůr může zlepšit kvalitu života. Asi třetina Pražanů takový prostor u svého domu má, ale z valné většiny se jedná o místa zanedbaná a ne příliš lákavá.

Bude rozděleno 50 milionů

Přitom právě ve městech je každý čtvereční metr zeleně vítán. A nejen to, dvory a vnitrobloky jsou tradičně vnímány jako místo pro posilování komunitních vazeb. Chodí si sem hrát děti, senioři se sejdou na kus řeči. Příjemně upravený a udržovaný prostor zároveň zvyšuje pocit bezpečí nájemníků.

„Vnitrobloky jsou pro nás extrémně důležité. Proto jsme nyní schválili grantový program na podporu městského životního prostředí, který je určen i pro obnovu a ozelenění vnitrobloků. Program je určen spolkům, bytovým družstvům a občanským iniciativám a doplňuje tak dotační programy určené městským částem,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková. Celkem bude rozděleno 50 milionů Kč, uchazeči mohou podat žádost od 4. do 14. 12. 2017.

Přispět může i městská část

Kolínská také upozornila, že k rozvoji vnitrobloků může přispět město i městská část, například Praha 6 v rámci úspěšného Dotačního programu na rozvoj vnitrobloků vyčlenila v roce 2015 ze svého rozpočtu čtyři miliony korun, podporu získalo 29 projektů z celkového počtu 44 uchazečů.

Na konferenci byl představen i projekt revitalizace vnitrobloku Vybíralova na sídlišti Černý Most, kde na výsledku rozsáhle participovali místní občané. Spolek Bieno pořádá také exkurze do úspěšně revitalizovaných vnitrobloků. Kromě Vybíralovy je to například vnitroblok Stupkova v Holešovicích nebo vnitroblok Viklefova na Žižkově.