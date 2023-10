Bubnování pro Bubny. Akce připomněla 82 let od prvního židovského transportu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Je to přesně 82 let, kdy z okupované Prahy vyjel první židovský transport. Událost si lidé připomněli již devátým setkáním Bubnování pro Bubny na pražském nádraží. První židovský transport vyrazil s tisíci lidmi 16. října 1941, prostorami nádraží Bubny od té doby prošlo na cestě do ghett a koncentračních táborů přes 50 tisíc lidí. Památku uctili lidé minutou ticha.

Bubnování v Bubnech, happening 2023 | Video: Deník/Radek Cihla