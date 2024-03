Pražské babyboxy zachránily život už desítkám dětí. Od konce února se může hlavní město pyšnit novým a v řadě již pátým babyboxem, který se povedlo nainstalovat na budovu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4.

Nový babybox v Praze 4. | Foto: s povolením spolku Babybox

Hlavním dárcem babyboxu se stala síť drogerií Rosmann, a to v rámci svého charitativního projektu Kde srdce pomáhá. Finanční podporu babyboxu vyjádřilo mnoho pražských společností, soukromníků a také městská část Praha 4, která poskytla finanční dar ve výši 70 tisíc korun na vybavení do babyboxu, kterým je například pulsní oxymetr.

Slavnostní otevření pátého babyboxu v Praze (osmaosmdesátého v celé ČR) se uskuteční 16. března.

Šance na lepší život pro odložené děti. Praha 6 získala babybox nové generace

„Bohužel existují i špatné začátky života některých novorozenců, a takovým špatným začátkem je opuštění matkou,“ uvedl radní pro oblast sociální a zdravotní Radek Lacko (ANO 2011). „Babyboxy už nejsou v dnešní době převratnou novinkou, ale jsou stále službou potřebnou a život zachraňující. Ať se již matka rozhodne z jakýchkoliv důvodů pro tak závažný krok, jakým je vzdát se anonymně dítěte, měla by mít v okolí bezpečný prostor – babybox, kam dítě odloží, aniž by ohrozila jeho život či zdraví," dodal.

Babyboxy od roku 2005 pomohly vstoupit do nového života 262 dětem. Konkrétně do babyboxů v Praze bylo odloženo již 47 z nich, naposledy malý chlapec, který dostal jméno Oliver. Hlavní město si v počtu dětí odložených do babyboxu vede neblahé prvenství.

Šestkový babybox zachránil před Vánoci deváté dítě. Chlapec dostal jméno Oliver

Úplně první babybox v Česku byl zřízen v GynCentru v Praze 9, Hloubětínská 3. V Praze se do letošního roku nacházely celkem čtyři babyboxy, k již zmíněnému v Hloubětíně patří ještě babybox na budově radnice Prahy 6, na radnici v Praze 2 a babybox na Libeňském zámku v Praze 8, který byl doposud z těch pražských nejnovější, tím je nyní babybox v Praze 4.