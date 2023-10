/VIDEO, FOTOGALERIE/ Problém s otěhotněním má pětina párů v zemi. Ústav pro péči o matku a dítě bude nyní ženám nabízet revoluční metodu, díky které si uchovají plodnost a navíc oddálí menopauzu. Jde o tak zvané zastavení biologických hodin spočívající v odběru a pozdějším využití tkáně ze stěny vaječníku.

Simon Fishel, předseda představenstva ProFaM Health k prodloužení období přechodu | Video: Eliška Stodolová

Metoda se již delší dobu používá u onkologicky nemocných pacientek. Nyní ji budou moci využít i ženy, které chtějí otěhotnět v pozdějším věku nebo oddálit nepříjemné symptomy menopauzy, kterou doprovází i vážné zdravotní a psychické problémy.

Zamražení tkáně části vaječníku

Lékaři z Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí nyní nabízejí, že v optimálním věku, v průměru mezi 25 až 35 lety života, odeberou malou část tkáně z jednoho či obou vaječníků pacientky. Následně tuto tkáň uchovají v tekutém dusíku pro její budoucí využití.

Na rozdíl od zmražení vajíček se získává tkáň obsahující desetitisíce vajíček. V případě zmražení vajíček jde o výrazně menší počet a tedy i menší šanci na otěhotnění. Navíc postup odebrání tkáně nevyžaduje opakovanou hormonální hyperstimulaci, kterou některé ženy špatně snášejí, a následné IVF (splynutí vajíčka se spermií v laboratorních podmínkách při umělém oplodnění, pozn. red.). Žena podstupující metodu odebrání tkáně může použít svou vlastní tkáň, až to bude potřebovat, a má tak pojistku pro budoucnost. Přitom se u ní zvětšuje šance na přirozené otěhotnění.

Ladislav Kofta, zástupce ředitele ÚPMD - Vliv životního stylu na reprodukční zdraví:

Zdroj: Eliška Stodolová

Odebrání tkáně probíhá laparoskopicky a lze jej provést i v rámci jiného operačního zákroku, který žena podstupuje. „Jsme velmi rádi, že ve spolupráci s ProFaM Health můžeme postup zákroku představit nejen odborné veřejnosti, ale během pár dnů u nás podstoupí zákrok již první pacientky,“ uvedl ředitel ÚPMD Jaroslav Feyereisl.

Zvýšení možnosti otěhotnění a oddálení menopauzy

Přitom podle profesora Simona Fishela - jednoho z předních průkopníků asistované reprodukce a člena týmu, který stál za početím prvního dítěte ze zkumavky, za nějž byla udělena v roce 2010 Nobelova cena za medicínu - je úspěšnost implantace tkáně a obnovení hormonální produkce až 90 %. Po implementaci dříve odebrané tkáně zpět do dutiny břišní začne tělo produkovat biologicky mladá vajíčka, což umožňuje dosažení těhotenství i bez nutnosti umělého oplodnění.

Držela jsem ho a prosila, aby dýchal, říká maminka předčasně narozeného Vašíka

Metoda také pomáhá ženám zmírnit či oddálit dopady menopauzy. „Jedná se o zcela inovativní přístup, který zásadně ovlivní kvalitu života mnoha žen, které by jinak trpěly příznaky menopauzy nebo komplikacemi s otěhotněním,“ uvedl zástupce ředitele ÚPMD Ladislav Krofta a doplnil, že: „Máme tendenci oddalovat reprodukci do vyšších věkových kategorií. V rámci biologických principů je to chování, které je extrémně nevýhodné.“ Schopnost reprodukce podle aktuálních dat navíc klesá a narůstá počet onkologických diagnóz.

Podle ředitele společnosti ProFaM Health, která s revoluční metodou přišla, Matěje Stejskala, zákrok zatím nehradí zdravotní pojišťovny. „Nicméně budeme s nimi o tom dále jednat,“ dodal. Pro zákrok zatím ani neexistuje oficiální ceník. Odhadovaná cena odebrání tkáně z vaječníku by se mohla podle Stejskala pohybovat kolem 20 tisíc korun.

Hladina hormonu estrogenu.Zdroj: ProFaM