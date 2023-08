/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nikoli jeden, ale hned dva barevné průvody procházely v sobotu odpoledne centrem hlavního města. Vedle Prague Pride, početně navštívené duhové „akce hrdosti“ na podporu sexuálních menšin, tedy komunit označovaných jako LBGT+, se konal ještě sice skromnější, ale také nepřehlédnutelný pochod žlutý. Přesněji: akce Žlutá Popelnice.

Pochod účastníků setkání příznivců elektronické taneční hudby Žlutá Popelnice | Video: Milan Holakovský

Ta je lákadlem pro příznivce elektronické taneční hudby žánru drum and bass, řekla Deníku Broke.N – DJka Anna Šmídlová z Plzně, která byla jednou z dvacítky organizátory ohlašovaných účinkujících. Pražskému publiku není neznámá – i když nějak obzvlášť známá vlastně také ne. V minulosti měla v metropoli čtyři vystoupení: v noci na neděli to bylo po páté. Pouštění muziky se věnuje sedmým rokem, přičemž hraje po celé republice.

Ve znamení žluté barvy

V Praze je Žlutá Popelnice novinkou; zavedenější je v Plzni, vysvětlila Broke.N s tím, že tam se už tato akce konala sedmkrát či osmkrát. Odpolední, večerní i noční „pařbě“ před i v Cross Clubu v Holešovicích, při křižovatce ulic Argentinská a Plynární, přecházel průvod se skutečnou žlutou popelnicí směřující z Riegrových sadů přes Václavské náměstí a náměstí Republiky.

Průvod, který byl vidět, měl být i slyšet. Na žlutou párty organizátoři pozvali návštěvníky ve žlutém – „vezmi si na sebe nebo s sebou třeba žlutý triko, čepici, kraťasy, boty, vlajku, žlutého psa, žlutého kamaráda, prostě všechno, co je žlutý, je dobrý“ – a někteří z účastníků prokázali značnou nápaditost. Vedle žlutých kousků oblečení se objevily i žluté vlasy, dokonce i přilby nebo výstražné vesty.

Zastávkoval si ale symbol akce, žlutá popelnice se zabudovanou zvukovou aparaturou včetně výkonných reproduktorů. Při odchodu z Riegrových sadů sice vyhrávala ostošest, ale záhy se odmlčela. Je to horkem, usoudili muži, kteří ji obsluhovali: teploměr právě ukazoval třicítku. Naděje, že pomůže aparaturu zchladit otvíráním víka popelnice nebo vypnutím, se nenaplnila: i po opětovném zapnutí bylo slyšet ticho. A úvahy, že kdyby měl někdo u sebe kabel s redukcí konektorů jack-cinch, dalo by se to propojit tadyhle, támhle a takto – a hrát by se mělo dál.

Redukce sice chyběla, ale na náměstí Republiky se ztichlé popelnici opět podařilo navrátit zvuk. Napřed totiž vyrazili nákupčí s tím, že se potřebný díl pokusí obstarat v elektroprodejně v nákupním centru Palladium. To se povedlo a zvuk se ozval, ale pořád to ještě nebylo ono. „Funguje jen spodek,“ hodnotili výsledek lidé naslouchající reproduktorům. Mezi konektory stejného průřezu jsou totiž rozdíly – přičemž jen někdy pomůže popovytažení ze zdířky. Přišel však další nápad: kdyby někdo půjčil mobil se zvukovým konektorem a neomezeným datovým tarifem, dalo by se hrát z něj. To už problém nebyl. Ochotných rukou s telefony se nabídlo hned několik.

Zdroj: Milan Holakovský

Ještě předtím se ale ozval skutečně největší rachot celé akce. Nebyla to však muzika, ale zvuk motoru nad hlavami. Když se účastníci žlutého průvodu blížili k Prašné bráně, kde se nacházela jedna ze scén programu Prague Pride, nad místo se zavěsil policejní vrtulník dohlížející na dění kolem duhového pochodu. Posádka však nemusela hlásit cokoli znepokojivého: nepřihodilo se zhola nic. Účastníci obou akcí se minuli zcela poklidně; prakticky bez povšimnutí.

Pohodové setkání fajn lidí

„Je to tady super, sešla se nám krásná parta,“ pochvalovala si Broke.N už v průvodu. „Ještě víc lidí než v Plzni,“ ocenila pražskou návštěvnost. Hned na počátku si akci v metropoli chválil také muž, který přijel z Kladna: „Sešla se docela dobrá partička lidí.“ Posteskl si jen, že přestala fungovat muzika, a tak při části procházky, zrovna na Václavském náměstí, na sebe účastníci upozorňovali jen tehdy, pokud vyslyšeli výzvu a přišli ve žlutém. „Ale na na druhou stranu – my nejsme Pražáci, jsme Kladeňáci, takže projít se po Praze je úplně v pohodě,“ řekl s tím, že na takovéhle akci jde hlavně o pohodičku. „Žádný stres,“ poznamenal k Žluté Popelnici.