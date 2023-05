/VIDEO, FOTOGALERIE/ U příležitosti konání již 56. ročníku Pochodu Praha – Prčice, který se koná v sobotu 20. května výrazně posílí České dráhy dopravu.

K očekávanému velkému zájmu o přepravu do míst startů budou vypraveny na trati z Prahy přes Benešov u Prahy a Olbramovice do Tábora a Sedlčan posilové vlaky a zvětší se kapacita ostatních pravidelných spojů. Vybrané odpolední vlaky též mimořádně zastaví v zastávce Heřmaničky.

Pravidelné rychlíky mezi Prahou a Českými Budějovicemi budou posíleny o další vozy. Ranní spoje budou mít až jedenáct vozů. Podle mluvčího Českých drah Petra Pošty není větší posílení z technologických důvodů možné. Kromě vlaků z Prahy do Benešova a navazujících spojů do Tábora budou mít větší kapacitu také vozy na další startovní místa do Milevska a Sedlčan.

Účastníci pochodu mohou využít speciální „Celodenní jízdenku – region Středočeský / Prčice“ za 199 Kč, která bude platit v den pochodu ve 2. třídě všech vlaků ČD v širší oblasti Středočeského kraje.

Vyšlápnout si do Prčice bude možné jen s registrací. Přijít na start nestačí

Mimořádné vlaky na pochod Praha – Prčice



Praha hl. n. - Tábor: 5:32, 7:16 a 8:12

Praha-Libeň – Sedlčany: 5:22

Benešov u Prahy – Sedlčany: 7:43

Sedlčany – Benešov: 7:25

Heřmaničky – Praha hl. n.: 18:38

Olbramovice – Praha hl. n.: 22:22

Dálkový vlak R17 Vltava/Lužnice mezi stanicemi Praha - České Budějovice bude mimořádně stavět ve stanici Heřmaničky každou hodinu mezi 14:46 a 19:46. V opačném směru do Prahy budou rychlíky zastavovat každou hodinu mezi 14:15 a 21:15.

