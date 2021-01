Podle magistrátu se kvůli tomu musí metropole vypořádávat s řadou neduhů. Zejména přichází o značné finanční prostředky. Obce a města totiž získávají prostředky od státu na základě rozpočtového určení daní, které je navázané na počet obyvatel.

„V Praze žije o čtvrt milionu lidí víc, než je trvale přihlášeno. Vláda by to proto měla zohlednit v rozpočtovém určení daní,“ myslí si primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj Praha kvůli tomu přichází o osm až deset miliard korun ročně. „Kdybychom tyto peníze měli k dispozici, mohli bychom například stavět nové byty, které tady tak zoufale chybějí,“ říká primátor. Podle Hřiba navíc v denní špičce dojíždí do města dalších 200 tisíc lidí.

Rezidentů přibývá

„Je třeba začít nahlížet na reálný počet obyvatel. Je to klíčové ze všech pohledů – nejen z hlediska rozvoje a dostupnosti bydlení, ale také z hlediska rozpočtu města a všech nákladů,“ dodává náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Rozpočet Prahy podle radních nijak nezohledňuje, že se město na svém území stará ještě o další, které se svojí populací blíží velikosti Ostravy.

Vedení metropole použilo k výpočtu anonymizovaná data od mobilních operátorů za devět vybraných měsíců z průběhu let 2018, 2019 a 2020. Analytici data velmi podrobně třídili, očistili je například od duplicit a SIM-karet, které se nacházejí například v přístrojích, která se již používají, ale jsou stále přihlášena do sítí.

Podle těchto dat v minulém roce navzdory koronavirové krizi počet „pražských rezidentů“ mírně vzrostl, od února 2018 do září 2020 se metropole rozrostla o přibližně 30 tisíc lidí.