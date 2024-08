Zřejmě nejteplejší týden v letošním roce čeká Česko a jiná situace nebude ani v Praze, meteorologové rovněž vydali až do odvolání výstrahu před vysokými teplotami. Až do konce týdne neklesnou teploty pod tropickou hranici 30 °C. V Zoo Praha se tak opět rozhodli pro ledové ochlazení zvířat i návštěvníků.

Tento týden nám zima nebude, alespoň podle předpovědi a výstrahy meteorologů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Následující dny sice nepadnou „čtyřicítky", ale několik dní za sebou neklesnou teploty v Praze pod třicet stupňů.

Teplé počasí na Ladronce, ve Františkánské zahradě, na Václavském náměstí a na náplavce. | Video: Deník/Radek Cihla

Pondělí a úterý se teploty v Praze budou držet kolem 30 až 34 °C.

Meteorologové ale varují především před druhou polovinou týdne, která bude obzvlášť nepříjemná kvůli vysoké vlhkosti, očekávat lze velké dusno. Jako nejteplejší den se nyní jeví jako středa, kdy teploty mohou překročit hranici 35 °C.

„Závěrečné ochlazení by mělo přijít až během víkendu, ale jeho přesné načasování a intenzita není v tuto chvíli zcela jasná. Na velké a trvalejší ochlazení to ale příliš nevypadá," uvedli pracovníci ČHMÚ s tím, že co se týče bouřek, tak ty budou spíše lokální a jejich vývoj bude chaotický.

Předpověď počasí na tento týden: Pondělí: Skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 32 °C. Slabý východní až severovýchodní vítr do 4 m/s.

Úterý: Polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 32 až 34 °C. Slabý východní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s.

Středa: Polojasno až jasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 33 °C. Slabý, během dne místy mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se bude později měnit na západní a v bouřkách přechodně zesílí.

Čtvrtek: Polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle, během dne místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 19 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 31 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.



zdroj: ČHMÚ

Zoo opět pod ledem

Je to už vlastně takovou letošní tradicí a i právě během nejteplejšího týdne se v pražské zoologické zahradě rozhodli zavalit několik míst tunami ledu.

Zoo pod ledem. | Video: Deník/Radek Cihla

Ze zvířat se na ochlazení mohou těšit takini, sloni, bizoni, lední medvědi, nestoři kea. Z návštěvnických prostor se na ledové dobrodružství přemění dětská zoo, oblast u sochy Radegasta a kapybar nebo Rezervace Bororo či Rezervace Dja a Papírna.