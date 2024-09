Praha se připravuje na dopad vydatných dešťů hrozících i povodněmi, které podle předpovědí meteorologů mají trvat několik dnů; nejintenzivnější by měly být v sobotu. V pátek 13. září jsou opatření už viditelná – a povšimnout si jich mohou i laici z řad náhodných chodců.

Leccos ostatně napoví i pohled na Vltavu. Ta na měřicí stanici Praha-Chuchle měla stav vody na úrovni rovného metru, 100 centimetrů přesně, a průtok byl změřen na 230 metrů krychlových za sekundu. O den dříve, ve čtvrtek, kdy už Povodí Vltavy intenzivně odpouštělo vodu z přehrad Vltavské kaskády, aby se zvýšila jejich retenční kapacita, šlo přitom ve stejnou hodinu o hodnoty 64 centimetry a 86 vteřinových kubíků; během čtvrtka ale vody tekoucí korytem řeky začalo výrazně přibývat.

Podle predikce hodnoty dále porostou až do poloviny neděle, kdy by vodní stav Vltavy v Chuchli měl převýšit 120 centimetrů a průtok dosahovat kolem 335 metrů krychlových za sekundu. Ještě před týdnem, a vlastně i v pondělí 9. září, se zde přitom naměřené hodnoty pohybovaly kolem padesátek: jak v případě kubíků, tak i centimetrů. Byť se během čtyř dnů průtok zvýšil čtyřapůlnásobně, ještě to neznamená problém: první stupeň povodňové aktivity, označovaný jako stav bdělosti, zde nastává až při průtoku 450 metrů krychlových za sekundu. Druhému stupni (pohotovost) zde patří hodnota 1000 a třetímu (ohrožení) 1500; o „extrémní povodni“ se pak pro hlásný profil Praha-Chuchle hovoří od průtoku 3440 metrů krychlových za sekundu.

V centru metropole patří v podobných případech k nejnápadnějším krokům uzavírání protipovodňových vrat Čertovky na turisty oblíbené Kampě. V pátek k tomu preventivně došlo před desátou dopolední. V betonárně na Rohanském ostrově také Praha zřídila výdejnu pytlů s pískem pro potřeby městských částí. V pátek také bude povodňová komise hlavního města rozhodovat o případných dalších opatřeních jako jsou vyklizení části náplavek nebo stavění mobilních protipovodňových zábran. Opatření se ale v metropoli nechystají jen kolem Vltavy, ale i u menších toků jako jsou třeba Botič nebo Rokytka, jež umějí pozlobit.

Městská část Praha 1 již ve čtvrtek večer oznámila, že k uzavření náplavek dojde v pátek v poledne – a starostka Terezie Radoměřská (TOP 09) také podle doporučení magistrátu vydala pokyn k vyklizení předzahrádek na nábřežní hraně Kampy. Jakmile hlavní město vydá pokyn ke stavbě městského systému protipovodňových zábran, zajistí dobrovolní hasiči Prahy 1 také zabezpečení Paláce Žofín na Slovenském ostrově. Jednička rovněž ohlásila zahájení odvozu lodí do ochranných doků od páteční deváté hodiny.

Plavidla a jejich kontrola se staly i jedním z témat středečního jednání povodňové komise Středočeského kraje. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) následně uvedla: „Posádky velkých plavidel jsou o situaci informovány a teď jsou v bezpečí ochranných přístavů.“ Podle jejích slov by na očekávané zvyšování hladin měli reagovat majitelé malých lodí: buď je vytáhnout na břeh a uložit na vhodném místě, nebo je bezpečně vyvázat. Tak, aby to neodpovídalo ještě před pár dny aktuálnímu dlouhodobě nízkému stavu vody, ale aby loď mohla reagovat na očekávaný vzestup hladiny. V opačném případě hrozí, že se utrhne, bude unášena vodou a vytvoří překážku třeba poté, co se zaklíní někde pod mostem, kde se pak bude hromadit další materiál unášený vodou.

Kulminace se podle slov Peckové očekává během pondělka nebo v úterý. Hejtmanka připomněla, že podle nejnovější predikce by větší toky ve středních Čechách měly dosáhnout nejvýše úrovně druhého stupně povodňové aktivity. Největší komplikace odborníci očekávají na Sázavě a na středním toku Labe; více pozlobit může také Mrlina.

Upozorňuje také, že v blízkosti vodních toků je třeba zabezpečit i zahrady. „Lidé mají zkušenosti, vědí, kde se voda pravidelně vylévá ze břehů a je třeba zabezpečit zahradní nábytek i všechny věci, které jsou volně stojící a mohou uplavat,“ připomněla Pecková. S tím, že tyto předměty také mohou „ucpat“ nějaký mostek nebo propustek, voda nemůže volně odtékat – a zbytečně způsobí vyšší škody.