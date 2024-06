S bouřkou jsou neodmyslitelně spjaty i blesky. Jaká je vlastně pravděpodobnost, že vás blesk během bouřky zasáhne? Podle americké Národní meteorologické služby to v roce byla šance 1 ku 1 222 000. To zní docela dobře. Při zásahu bleskem to navíc ještě automaticky neznamená, že to nepřežijete. I tak to ale není věc, kterou by chtěl člověk zažít. Jak se tedy nejlépe v takovém počasí chránit?

Nejvíce nebezpečná je bouřka do vzdálenosti tří kilometrů. To lze snadno poznat časových rozestupem devíti vteřin mezi hřměním a bleskem. Doporučeno je ale zůstat na bezpečném místě dokud nebude bouřka vzdálená alespoň deset kilometrů (zhruba 30 vteřin mezi hřměním a bleskem).

Co během bouřky (ne)dělat když jsem venku?

Jestliže vás bouřka zasáhne když jste venku, jako první rada je samozřejmě co nejdříve se schovat do bezpečného úkrytu. V ideálním případě se jedná o velké budovy s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak stavby chráněné hromosvodem.

V městě je najít úkryt daleko snadnější, v přírodě to pak ale může být opravdu oříšek. Hasiči z Hasičského záchranného sboru ČR varují, že největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu na otevřeném terénu a na vyvýšených místech či kopcích. Ideální také rozhodně není se pohybovat poblíž osamocených vysokých stromů nebo vodních ploch.

Co ale dělat, když mě bouřka zastihne právě na rozlehlé holé pláni? Doporučením je nepokračovat v chůzi dál a nezůstávat ve skupinách. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe, ale ne si na zem lehat. Zároveň je dobré odložit kovové předměty dál od sebe.

Proč si při bouřce nelehat na zem?

Za bouřky se schovat do auta? Ano, ale raději zastavte

Pokud vás bouřka dostihne když jste právě v autě, je to rozhodně lepší než na holé pláni. I v tomto případě je ale dobré myslet na pár rad. Nechte okna i dveře zavřená, v takovém případě plechová karoserie vozidla poskytne dobrou ochranu.

S bouřkou jsou spojené ale i silné větry, buďte tedy obezřetní na padající stromy a přizpůsobte rychlost své jízdy. Ideální je ale zastavit na bezpečném místě a nepříznivé počasí přečkat.

Co dělat při zásahu bleskem?

Stejně jako při dalších úrazech, zavolejte co nejdříve zdravotnickou pomoc, tedy linku 155. První pomoc po zásahu bleskem je obdobná jako při podobných úrazech, které způsobí elektrický proud nebo při popáleninách. Zkontrolujte vědomí člověka, není vyloučené, že bude potřeba zahájit resuscitaci.