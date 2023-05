K prvnímu útoku došlo 12. dubna u vchodu do metra na Andělu krátce před 10. hodinou dopoledne. Vážně zraněného čtyřiačtyřicetiletého muže lékaři převezli do Fakultní nemocnice v Motole. Odpoledne téhož dne policisté zadrželi pětatřicetiletého muže, který zraněného pravděpodobně napadl.

Brutální napadení na Andělu. Pachatele policie dopadla, pobodaný je vážně raněný

Druhý případ se stal v neděli 23. dubna také na Andělu. Kolemjdoucí žena si dopoledne kolem půl deváté všimla zraněného muže ležícího na ulici. Podle policie se jednalo o pobodání od nože a záchranáři s policisty museli muže oživovat. I v tomto případě policisté podezřelého nedlouho po incidentu zadrželi.

Kriminalita v Praze 5

Po prvním útoku svolal starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik (Praha 5 sobě) pracovní skupinu Anděl, která se schází za účasti městské a obecní policie, úředníků a politiků. Chce tak zvýšit bezpečnost na Andělu. Nová bezpečnostní opatření se týkají posílení hlídek od státní i městské policie, přistavení policejního vozu přímo na Andělu nebo rozšíření zóny se zákazem konzumace alkoholu a důsledné dodržování této vyhlášky.

Podle starosty ale u policejního sboru na území Prahy 5 stále chybí asi dvacet strážníků a reálně by bylo potřeba ještě dalších deset. „Vyzval jsem několikrát pana primátora k obsazení volných míst strážníků Městské policie, která pod něj spadá. Aktuální situace v centru Smíchova je špatná a občané mají obavy o své bezpečí. Nejen obyvatelé Pětky, ale i další Pražané, kteří se u nás pravidelně pohybují,” vysvětlil starosta Pašmik.

K částečnému navýšení hlídek na Andělu už došlo. Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) má mít jejich přítomnost i preventivní charakter.

Policie posílila hlídky na Andělu. Sjednala speciální skupinu kriminalistů

„Dohodli jsme se s ředitelem Městské policie Eduardem Šusterem a ředitelem krajského ředitelství Policie ČR pro Prahu Petrem Matějčkem na posílení hlídek na Andělu. Jde o reakci na dva útoky z poslední doby, jejichž pachatelé byli rychle dopadeni. Anděl je frekventované místo, které musí být bezpečné,“ uvedl Svoboda.

Současné posílení bezpečnosti však starosta Pašmik vnímá jako dočasné řešení, nikoliv dlouhodobé a udržitelné. Tím je podle něj zejména vyřešení neobsazených míst strážníků a rovněž systémové řešení situace drogově závislých osob a lidí bez domova.

V pondělí 15. května jednal primátor Svoboda s ředitelem Městské policie panem Eduardem Šustrem a dohodli se, že hlídky městské i státní policie zůstanou v oblasti posíleny do července a situace bude dále pravidelně vyhodnocována.

Koncentrace zásahů na Praze 5

V porovnání podobně velkých pražských městských částí, co se rozlohy týče, se minimálně v dubnu trestná činnost koncentrovala právě na Praze 5. Podle policejní statistiky tu minulý měsíc došlo k 2359 incidentům, které vyžadovaly účast policie a spadaly mimo jiné do kategorie násilné trestné činnosti, krádeží nebo toxikománie. Na území Prahy 4 to za duben bylo 1653 případů a do o poznání větší Prahy 6 policie vyjížděla k 1334 případům.

Kriminalita v číslech



Měsíc duben 2023



Praha 5

rozloha 27,49 km²

celkem incidentů: 2 359

z toho násilí, krádeže (vloupáním), krádeže, podvody, jiná majetková činnost, toxikománie, zbraně, extrémismus: 217 případů

Přehled incidentů Praha 5 - duben.Zdroj: https://kriminalita.policie.cz/



Praha 4

rozloha 24,22 km²

celkem incidentů: 1 653

z toho násilí, krádeže (vloupáním), krádeže, podvody, jiná majetková činnost, toxikománie, zbraně, extrémismus: 250 případů

Přehled incidentů Praha 4 - duben.Zdroj: https://kriminalita.policie.cz/



Praha 6

rozloha 41,54 km²

celkem incidentů: 1 334

z toho násilí, krádeže (vloupáním), krádeže, podvody, jiná majetková činnost, toxikománie, zbraně, extrémismus: 98 případů

Přehled incidentů Praha 6 - duben.Zdroj: https://kriminalita.policie.cz/



Zdroj: https://kriminalita.policie.cz/