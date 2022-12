"Pokud to bude technicky možné, začnou stroje uklízet na Václavském náměstí, Hradčanském náměstí a na dalších klíčových místech ve tři hodiny ráno," uvedla Lišková. Pokud nezačne sněžit, skončí hrubý úklid nejpozději v 10:00 a všechny komunikace budou dočištěny maximálně do 14:00. Pokud by nasněžilo, může se úklid protáhnout až o 48 hodin, dodala mluvčí.