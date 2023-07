Na devíti různých místech bude pražský Dopravní podnik v následujících téměř čtyřech týdnech opravovat tramvajovou trať v Plzeňské a Makovského ulici. Mezi Klamovkou a sídlištěm Řepy nepojedou tramvaje a po dva víkendy se omezení dotkne i provozu mezi Andělem a Klamovkou.

Praha neznámá, tramvajová zastávka Poštovka (Plzeňská) 7.4.2017 | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Opravy se dotknou celkem jedenácti linek a hned tento víkend 15. a 16. července nepojedou tramvaje mezi Andělem a zastávkou Sídliště Řepy. Podobné to bude za dva týdny o víkendu 29. – 30. července.

V trase Klamovka – Sídliště Řepy potrvá rekonstrukce do 11. srpna. Zavedena bude náhradní autobusová doprava X9 a X98. Provoz tramvají v Plzeňské ulici bude opět obnoven v pátek 11. srpna 2023 od ranního výjezdu.

Opravy silnic, mostů a tramvajových tratí zkomplikují v létě dopravu v Praze

Vzhledem k frekvenci provozu a poloměru oblouků v úseku Klamovka – Kavalírka je 13 let od poslední opravy odpovídající doba životnosti kolejnic. Ve špičce v tomto úseku projede za hodinu v průměru 37,5 tramvajových souprav v každém směru. Proto musíme na trati provést nezbytné opravy,“ řekl za DPP Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje.

Změny tras tramvajových linek 15. 7. – 11. 8.



• Linka č. 4 bude vedena v trase Holyně – Sídliště Barrandov – Na Knížecí. Ve směru Holyně bude obsluhovat i zastávky Anděl v ulicích Plzeňská a Nádražní.

• Linka č. 5 bude ve směru od Vozovny Žižkov zkrácena do obratiště Smíchovské nádraží.

• Linka č. 9 bude ve směru od Spojovací ze zastávky Anděl (v Nádražní ulici) odkloněna přes zastávky Na Knížecí a Plzeňka do obratiště Smíchovské nádraží.

• Linka č. 10 bude zkrácena do trasy Olšanské hřbitovy – Flora – Orionka – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Klamovka.

• Linka č. 11 bude ve směru od Spořilova ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Krejcárek, Palmovka, Bulovka, Kobylisy a Ládví do obratiště Sídliště Ďáblice (nahrazuje linku č. 10).

• Linka č. 13 bude ve směru od Čechova náměstí prodloužena ze zastávky Olšanské hřbitovy přes zastávky Želivského, Biskupcova a Ohrada do obratiště Spojovací (nahrazuje linku č. 11).

• Linka č. 15 bude vedena v trase Ústřední dílny DP – Depo Hostivař – Krematorium Strašnice – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské náměstí – Viktoria Žižkov – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Malostranská – Újezd – Anděl (v Nádražní ulici) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží (v úseku Ústřední dílny DP – Flora nahrazuje linku č. 16).

• Linky č. 16 a 21 budou zrušeny.

• Linky č. 98 a 99 budou ve směru z centra ze zastávky Anděl zkráceny do zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy). Ve směru z centra jsou vedeny přes zastávku Anděl v Nádražní ulici, ve směru do centra přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.



Změny v zastávkách tramvají



Přemísťuje se zastávka Klamovka (směr Anděl) přibližně o 60 metrů vpřed.



Náhradní autobusová doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Sídliště Řepy – Klamovka.



Dopravní opatření pro víkendy 15. – 16. Července a 29. – 30. Července 2023

Provoz tramvají bude obousměrně přerušen v úseku Anděl – Klamovka – Sídliště Řepy.

Platí předchozí omezení.



Změny tras tramvajových linek



• Linka č. 10 bude vedena v trase Olšanské hřbitovy – Flora – Orionka – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy).

• Zastávka Anděl bude pro směr z centra v Nádražní ulici, pro směr do centra v Plzeňské ulici.

Náhradní autobusová doprava X9 bude v denním provozu o těchto víkendech zavedena v trase Na Knížecí – Anděl – Sídliště Řepy.