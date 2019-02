Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) před časem vysvětloval, že díky tomu hlavní město získá informace od okolních metropolí při rozvoji cyklistické dopravy nebo tzv. bikesharingu, tedy sdílení kol. „Budeme mít lepší přístup k tvorbě evropské legislativy týkající se cyklodopravy,” uvedl Scheinherr.

Členy ECF jsou například Vídeň, Brusel, Kodaň, Helsinky, Mnichov, Athény nebo Madrid a Stockholm. Cílem organizace je mimo jiné snížit úmrtnost cyklistů, zvýšit podíl cyklodopravy ve městech i její financování z rozpočtu samospráv. Evropská federace funguje už od roku 1983. „Nevidím tam žádný konkrétní přínos,” řekl pražský zastupitel Lubomír Brož (ANO). „Máme víc jiných problémů než toto členství," připojil se Tomáš Portlík, předseda krajské organizace ODS.

Portlík se vyjádřil rovněž k aktuálním kroku magistrátní koalice, která si chce vytížení cyklostezek a tras nově hlídat sama. Takzvaných sčítačů je v Praze přes dvacet a většinou jsou zabudované v silnici nebo stezce. Dosud za jejich provoz platilo město externí společnosti Cameo. Smlouvu však nová rada neprodlouží a uzavře kontrakt s městkou firmou Operátor ICT na 65 měsíců.

V plánu chybí sčítače na dopravních tepnách

„Podporujeme cyklodopravu v Praze, ale její efektivita musí dávat smysl i pro ostatní účastníky dopravního provozu. Proto chceme do plánu na sčítání cyklistů přidat hlavně ty největší dopravní tepny jako Veletržní, Bělohorskou, Sokolovskou, Českomoravskou a další, které nám v představeném materiálu chybí,” uvedl zastupitel Portlík.

Cyklisté jsou v hlavním městě sčítáni od roku 2009 na zhruba třicítce míst. Nedaleko Podolské vodárny byl v září letošního roku instalován takzvaný totem, který sčítá cyklisty i chodce. Údaje pak zobrazuje v reálném čase na displejích. Data jsou přenášena on-line a lide si je mohou prostudovat na webu.

Infomrace mohou sčítače získávat 24 hodin denně. Je tak patrné, kdy a jaké stezky cyklisté využívají nejčastěji, nebo které trasy naopak nejsou frekventované. Z údajů lze vyčíst i to, zda kolo lidé používají místo dopravního prostředku při dojíždění do práce či do školy, nebo zda šlapou jen tak rekreačně. Politici by díky tomuto systému měli mít přehled a smysluplně investovat do rozvoje cyklistické dopravy.