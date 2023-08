Připouští, že zvláštní pozornost tomu nevěnoval. V okolí se pracuje na rozsáhlé rekonstrukci horkovodu, a tak předpokládal, že nejspíš v rámci této stavby došlo i na přeložku vodovodního potrubí – a tohle by mohl být důsledek. Nebo se prý mohlo dělat něco s rozvody přímo v domě. Opakovaně byl v uplynulých dnech nakrátko uzavřen přívod jak studené vody, tak teplé – důvod či nezaznamenal – a správce domu také vyvěsil dvě oznámení týkající se řešení úniku vody do šachty se stoupačkami.

Od kolegyně, která bydlí na Jižním Městě, se nicméně dozvěděl, že ona má poznatky podobné. A to bez toho, že by se v okolí jejího bydliště kopalo či v domě kutalo. A v této oblasti ohlásila zhoršení kvality vody řada lidí, potvrzuje starostka Prahy 11 Šárka Zdeňková: občanské dotazy na sítích prý byly „četné“.

Výsledky rozborů jsou v pořádku

Na Facebooku i na webu městské části starostka připomněla, že s dodavatelem vody, společností Pražské vodovody a kanalizace (PVK), je radnice městské části v kontaktu – a podle získaných informací nepředpokládá, že by kvalitu vody ohrožovaly jakékoli provozně-technologické renovace. Zdeňková také uvedla, že kvalitu na Jižním Městě průběžně monitoruje akreditovaná laboratoř. „Za červenec mám k dispozici protokoly rozboru vody v ulicích Květnového vítězství, Ocelíkova, Mendelova a Konstantinova,“ upřesnila. V Ocelíkově ulici došlo i na odběr vzorků přímo v budově úřadu městské části.

Na rozbory odkazují také pražští hygienici. Podle hygienické stanice hlavního města laboratorní testy předběžně potvrdily, že kvalita vody odpovídá předpisům – jakkoli si na její chuť a pach stěžovali lidé v různých částech metropole. A stěžovali si hodně: tyhle podněty dorazily od „většího množství Pražanů“. Hygienický požadavkům na pitnou vodu nicméně vzorky odebrané z pražské distribuční sítě vyhověly.

Vliv veder i změn u Želivky?

Rovněž společnost PVK, i když možné změny chuti a pachu nepopírá, ujišťuje, že všechny naměřené hodnoty chemických, mikrobiologických i biologických parametrů vyhovují vyhlášce číslo 252/2004 Sb., která určuje hygienické požadavky. Přičemž kontrolována je voda každodenně; vzorky se odebírají jak na vodojemech, tak na distribuční síti. Včetně kohoutků, z nichž vodu odebírají spotřebitelé: tedy přímo v domácnostech či podnikatelských provozovnách.

Dodavatel nicméně připouští, že změny, které odběratelé vnímají svými smysly, mohou být „někdy i výraznější“. Zvláště v oblastech zásobovaných vodou ze Želivky, což je většina hlavního města (částečně kromě oblastí na severu, kolem centra Prahy a „ostrůvku“ na severovýchodě metropole). Právě z nádrže Švihov na Želivce může dočasně přitékat „trochu jiná“ voda – ovšem také splňující všechny hygienické požadavky. Souvisí to s dočasnou plánovanou změnou v technologii na tamní úpravně kvůli další etapě modernizace. Odstávka filtrace přes granulované aktivní uhlí s ozonizací má být aktuální do konce listopadu.

Navzdory ochlazení přičítá PVK možnou „vinu“ i nedávným parnům, po jejichž ústupu ještě nějakou dobu trvá, než se situace stabilizuje. V hicu se dodávaná voda více ohřívá, pokud v přípojce a vnitřních rozvodech zůstane bez pohybu, což může mít vliv na její chuť i kvalitu. Vodárny proto doporučují vodu odtočit: odpustit ji do chvíle, kdy z kohoutku neteče opravdu chladná.

Zkušenosti jsou protikladné

Zrovna na Facebooku Prahy 11 se rozpoutala rozsáhlejší debata. Třeba Ida Sadílková má za to, že nemá smysl vodu odpouštět: to nepřinese nic jiného než navýšení účtu. „Nepomůže nechat vodu odtéct, smrdí pořád,“ konstatovala. Hanka

Zajíčková souhlasí: „Smrdí to jak chcípla ryba. Pít se to nedá – tak nějaké cisterny s pitnou vodou, alespoň, ne? Tak nezapomenout zdražovat.“

Jakub Toman vnímá vodu stejně: jako „prohnanou akvárkem“. „Pít se to nedá… Museli jsme si koupit konvici s filtrem,“ postěžoval si. A rovněž poznámkou, že brzy může přijít další zdražení vodného a stočného.

Anička Zdepická si však stěžuje, že ani filtr nepomáhá. „Voda je sice hnusná a i po přefiltrování nepitelná, ale tabulky splňuje. Takže po letech, kdy jsme bez problémů pili přefiltrovanou a nabublanou kohoutkovku, se vrátíme k tahání balené,“ vidí jako jediné řešení, jak reagovat na „zatuchlou chuť“.

Hana Alexandra Čopáková potvrzuje „neuvěřitelné zhoršení“ s pachem chloru pro lokalitu Háje. „Abych pila, dělám si čaje,“ poznamenala, přičemž se nerozpakuje použít slovo „hnus“. „Snad se to zlepší, voda tady byla vždycky TOP,“ doufá.

Naopak Tomáš Suchan je s vodou v ulici Dědinova spokojen. „Zdá se mi stále stejně dobrá , žádný výkyv v chuti jsem nezaznamenal. Piju ji rovnou z kohoutku, filtrační konvici nepoužívám; v největším vedru ji natočím do láhve a dám vychladit do lednice.“

Na rozpacích se z facebookové debaty ocitla Asined Randy bydlící v Kosmické. „Nic nepozoruji. Tak nevím, zda to je jen někde, nebo to necítím. Nerada bych, aby mi bylo blbě,“ obává se.

Pravdou je, že na zdravotní komplikace stěžoval málokdo: převážně na chuť a pach. I takové stesky se ale v debatě objevují. „Od té doby, co nám pouští do vodovodu vodu z žumpy, mám zdravotní potíže nejen já, ale i jiní lidé,“ napsala Míla Dvořáková. „O tom, že pokud se chci osprchovat, nesmím dýchat, nebo zvracím, už ani nemluvím. Prostě humus a hnůj,“ má jasno.

Problém až na konci potrubí?

Michaela Poláková míní, že významnou roli mohou sehrát rozvody v domech. „Čím vyšší patro, tím bude voda při extrémním počasí ohřátější. Zejména pokud vaši sousedé nečerpají vodu z důvodu dovolených. Stav a vedení potrubí za hlavním vodoměrem je podle legislativy odpovědnost majitele objektu. Doposud společenství vlastníků jednotek (SVJ) věnovala pravidelnému čištění a proplachu jen malou pozornost. Kvalitu vody v objektu mohou významně ovlivňovat i slepá ramena po odebraných zařízeních,“ konstatovala.

Právě v tom vidí vysvětlení, proč si obyvatelé některých domů na vodu stěžují, zatímco v jiných domech lidé změnu nepociťují. „Zkontrolujte si včas technickou dokumentaci rozvodů u svého SVJ, aby se příští léto problémy neopakovaly,“ radí.

Rovněž Petr Stojan má za to, že starost o stav rozvodů v domě a kvalitu vody, jež lidem teče z kohoutků (kdy doporučuje provést rozbory „na pitnost“), by měla být věcí zástupců vlastníka. „Proč by zrovna tohle měla řešit rada města, mi uniká; to si má řešit vlastník rozvodu za odběrným místem. Tam ať lidé tlačí. Nebo přijde doba, kdy vedení města bude zodpovědné i za to, že občan nemá správně nahuštěné pneumatiky?“ napsal do diskuse. Reagoval tak na hlasy, že o to, co občanům teče z kohoutků, by se měla víc starat radnice, a na výhrady diskutujících vůči její představitelce.

Vodárny odběratelům radí: „V případě trvání problému se mohou zákazníci obrátit na zákaznickou linku PVK: 601 274 274 nebo 840 111 112.“ Zmiňované telefonní číslo s 840 na začátku má speciální zpoplatnění. Volající zpravidla neuplatní volné minuty v rámci tarifu ani se na ně nevztahuje neomezený tarif. Je tak třeba počítat s provolanou částkou účtovanou po minutě, kterou jednotliví operátoři mají v ceníku pro takzvané bílé linky.