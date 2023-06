/VIDEO, FOTOGALERIE/ O již tradiční jarní atrakci v podobě nefunkčního pítka přišel park u Chodovské tvrze v Praze 11. Jedno z tamních pítek, jež zůstávalo ponecháno mimo provoz záměrně, již žíznivým může nabídnout osvěžení – a zmizela i vysvětlující cedule, která oznamovala, proč to dříve možné nebylo. A důvod je to překvapující: uvnitř kamenného sloupku pítka, který má z boku nevelký otvor, se uhnízdily sýkory modřinky.

Místo v parku u Chodovské tvrze, kde v pítku hnízdily sýkory modřinky | Video: Milan Holakovský

Není to novinka; opakuje se to každoročně, řekla Deníku mluvčí městské části Praha 11 Michaela Rulíšková. S tím, že vždy je všechno v pořádku a příroda si bezvadně poradí. „My na to jen upozorníme,“ poznamenala.

„Prosíme nerušit,“ vyzývala ještě před pár dny cedule visící na vypnutém pítku. S tím, že zprovozněno bude po opuštění hnízda. Tenhle plán potvrdila i místostarostka městské části Ivana Hovorková (HPP 11), která má na starosti životní prostředí.

Na facebooku, kde radnice o věci informovala, se objevila výzva, aby lidé dopřáli ptačím rodičům dostatek času a klidu k vyvedení mláďat.

„Pokud byste náhodou vyrazili pozorovat malé opeřence a při té příležitosti zjistili, že je otvor v pítku nějakým způsobem ucpán nebo překryt, prosíme o jeho zprůchodnění,“ připomněla tato výzva. Dnes už se pítko nijak neliší od nedalekého dvojčete: cedule zmizela a voda z něj teče.

Ptáky bylo spíš slyšet než vidět

„Upozornění jsem si všimla, ale ptáky jsem neviděla – jen z díry ve sloupku bylo slyšet pípání,“ řekla Deníku žena, jež do parku chodí poměrně často se psem. Cvrlikání v okolí napovídalo, že tohle je místo, kde se ptactvu daří. Štěstí podle svých slov neměla ani maminka s kočárkem: sýkorky na pítku ani v jeho okolí také nezaznamenala, i když se s přítelem vypravila speciálně za jejich pozorováním. Oni si informaci o netradičním hnízdění našli na facebooku.Osm dalších lidí rozličného věku, které Deník v parku oslovil, nemělo o tomto hnízdě ani potuchy. A také o rozmístění pítek v prostoru byly většinou jejich představy spíš jen orientační. I když všichni potvrdili, že coby obyvatelé z okolí jsou zde pravidelnými návštěvníky.

To, že pítko bylo nefunkční, zaznamenala skupinka kolem Zuzany Říhové z nedalekého sídliště, která s dětmi ze sousedství poměrně často využívá blízké venkovní posezení. Školákům, kteří se nenarodili v České republice, pomáhá s češtinou. Když s nimi Deník v pátek 9. června hovořil, se třemi dívkami a jedním chlapcem řešila pravopis a skloňování na úrovni učiva pátého ročníku.

Kavka z metra je konečně volná. Po dokrmení byla vypuštěna do přírody

„Že pítko předtím nefungovalo, víme – ceduli jsme ale neviděli nebo si jí nevšimli a žádného ptáčka také ne,“ řekla Říhová Deníku. A Vladislav Derjugin sedící vedle ní měl hned jasno: šlo by přece zařídit, aby ptáci zalézt do sloupku nemohli. „Dala by se použít nějaká zátka nebo třeba i kus svíčky,“ řekl bezvadnou češtinou.S takovým názorem nezůstal osamocen. Facebookové sdělení městské části komentovala v podobném duchu uživatelka Anna Černá.

„Pokud je to opakující [se] situace, co po vyletění zkusit vchod zablokovat, do budoucna trvale – a po okolních stromech rozvěsit víc budek pro ptáky?“ nabízí jiné řešení. „Myslím, že by to potěšilo všechny,“ poznamenala.

Tvrz patří kultuře, okolí odpočinku

Chodovská tvrz je historický objekt s kruhovou dispozicí původní vodní tvrze, nyní stojící v blízkosti panelového sídliště. Původní stavba zřejmě pocházela z přelomu 13. a 14. století. Prošla výrazným vývojem: v minulosti mívala i dvě věže. Zásadní pro dnešní vzhled byly přestavba na barokní zámeček, klasicistní úpravy na počátku 19. věku a celková oprava zdevastovaného objektu využívaného státním statkem na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Dnes zde působí kulturní dům nabízející koncerty, výstavy s důrazem na moderní výtvarné umění i divadelní představení. Přilehlý park nabízí zázemí pro sportovní vyžití i odpočinek. Nechybí například ani veřejné griloviště, k dispozici jsou mimo jiné dětská hřiště, minigolf či koše na disc golf, venkovní posilovna – ale i restaurace.