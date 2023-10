Již tradiční závod výčepních Pinkasova noční můra se uskutečnil v úterý 3. října v pražské restauraci U Pinkasů. Soutěžící měli za úkol načepovat v co nejkratším čase 10 půllitrů piva Pilsner Urquell a vyběhnout s nimi 41 schodů, kromě rychlosti však odborná porota hodnotila i kvalitu a míru piv, která před ni účastníci soutěže postavili. Letošní třináctý ročník vyhrál Jacek Maliszewski z Polska.

Závod Pinkasova noční můra v úterý 3. října 2023. | Foto: Deník/Michal Bílek

Letos se pivního závodu zúčastnilo 25 výčepních z Česka, Norska, Velké Británie, Rumunska, Polska, Maďarska a Japonska.

Smyslem závodu je podle Karla Doubka ctít a uznat práci těch, kteří se od roku 1843 starali o nejvyšší kvalitu čepovaného piva a pečovali o to, aby hosté dostali čerstvé pivo přímo ze sklepa.

Čepovaná plzeň za dva roky zdražila o deset korun. Rozdíly v krajích jsou značné

Dnes se o to zasluhují nejen muži. „Letos nás mile překvapilo rekordní zapojení žen do této prestižní události, kdy se čtyři odvážné ženy rozhodly přijmout výzvu běhu výčepních,“ dodal ředitel společnosti Adria – Neptun provozující restauraci U Pinkasů.

Prestižní soutěž o slávu

Závod odstartovala kvalifikace, kdy 25 výčepních s šesti načepovanými půllitry muselo projít trasu na prostranství před hospodou. Patnáct nejrychlejších dále postoupilo do podvečerního finále, ve kterém soutěžící běželi s deseti vlastnoručně načepovanými pivy ze sklepa do prvního patra restaurace.

„Výčepní U Pinkasů byli v péči o pivo vzorem už v 19. století a jejich odhodlání donést hostovi co nejrychleji perfektně načepované pivo i po schodech až ze sklepa nás inspirovalo pro novou tradici „Běhu“, který má být zábavou i zkušeností pro každého výčepního,“ říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Závod Pinkasova noční můra v úterý 3. října 2023.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Vítězem letošní Pinkasovy noční můry se zaslouženě stal Jacek Maliszewski z polské restaurace Restauracja Česka s časem 1:33:31, jehož jméno se zapíše na koženou výčepní zásteěru společně s dalšími vítězi minulých ročníků. Stříbro převzal loňský vítěz Lukáš Pešík z pražské restaurace Červený Jelen a třetí místo získal Jakub Stach z Restaurace U Pinkasů s časem 1:37:34.

Pinkasova noční můra

Historie tohoto fascinujícího závodu sahá až do roku 1843, kdy Jakub Pinkas, zakladatel restaurace, změnil způsob, jakým se pivo hostům podávalo. „V té době se pivo čepovalo do džbánu, ze kterého si ho hosté u stolu nalévali do sklenic. Jakub Pinkas ale začal čepovat přímo do půllitrů ve sklepě, odkud je následně obsluha vynášela hostům. Ze sklepa, kde bylo pivo u ledu, běhali do prvního patra, čímž zdolávali 41 schodů. Za celodenní směnu překonali až pětadvacet tisíc schodů. Díky tomuto novému způsobu servírování dostávali hosté pivo vždy vychlazené a čerstvé,“ připomněl historické kořeny soutěže Karel Doubek.