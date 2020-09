Fungování Pražské integrované dopravy (PID) magistrát pravidelně dotuje z rozpočtu města. Pokud by měl být náklady na provoz tramvají, autobusů, metra a dalších prostředků hrazeny pouze z jízdného, cestující by se nedoplatili. Generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski ve středu prozradil, že situace s koronavirem ovlivnila hlavně prodej jízdenek – z důvodu výrazného poklesu turismu –, a proto počítá největší městská firma se ztrátou ve výši 1,2 miliardy korun.

Zdá se tedy býti nevyhnutelné, že lidé si za cestování MHD v Praze a okolí připlatí. Web Echo24.cz získal dokument z dílny Scheinherrova týmu, kde jsou konkrétní částky. Roční jízdné by zdražilo o 10 procent, tedy z 3650 na 4015. Vedení metropole navíc plánuje do dalších let pravidelnou roční valorizaci ve výši 365 korun.

Čtvrtletní cena kuponu na Lítačce by měla vzrůst z 1480 na 1550 korun. U měsíčních kuponů na přání Pirátů počítá Praha sobě se stejnou cenou a zvýhodněním pravidelných a zodpovědných platců. Scheinherr a spol. se inspirovali u společností poskytujících on-line služby s hudbou, filmy či seriály, jako jsou Netflix nebo Spotify.

Černí pasažéři

Praha chce více peněz také od těch, kteří cestují bez jízdenky. V současnosti lidé zaplatí pokutu většinou ve výši 800 korun a pokud si koupí roční kupon, sníží se jim částka na polovinu. Nově by sankce měla činit 1000 korun, v případě zakoupení ročního kuponu by pak černý pasažér zaplatil 800.

„V praxi by to mohlo fungovat tak, že pokud si člověk koupí dvanáctkrát za sebou měsíční kupon, bude mu následně vrácena částka ve výši tří nebo čtyř měsíců zpět. Každý si bude moct vybrat, zda si je nechá ve virtuální peněžence na svém zákaznickém účtu v rámci PID Lítačky na další kupony, popřípadě si je nechá vrátit na svůj účet,“ popsal na začátku srpna pražský radní.

Podle Echo24.cz však Praha ukončí výhody studentům a seniorům. Studující nyní vyjde nabytí Lítačky na pouhých 360 korun. Po plánovaném zdražení by však cena místo 75 procent činila už jen 40. Mladí lidé do 26 let by navíc nemuseli mít potvrzení o studiu, stačilo by ověření věku. O slevu mají přijít i cestující mezi 60 a 65 lety věku.

Média v úterý citovala Scheinherra, jenž potvrdil, že součástí zdražení MHD je také růst cen jednorázových dokladů o osm korun – půlhodinová jízdenka by tak stála 32 korun místo 24 a devadesátiminutová by vyšla nově na 40 korun. „Materiály se ještě dodělávají a jednání v koalici pokračují. Shoda není stále ještě na ničem v podstatě,” řekl k tématu primátorův náměstek pro dopravu. Zavedení změn připadá v úvahu až ve druhé polovině příštího roku.

Pospíšil: Zdražení je nemístné, nepatřičné

Scheinherrova slova potvrzuje vyjádření Jiřího Pospíšila (TOP 09), šéfa zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), pro zmíněný web: „V Praze je poškozen cestovní ruch, kultura a obecně služby a my budeme zdražovat dopravu. To je opravdu nemístné, nepatřičné. My jsme v tomto směru opatrní a zdrženliví. Myslíme si, že ta doba na to opravdu není.“

Už před týdnem se ozvali s odmítavým postojem také občanští demokraté. Podle ODS si primátor Zdeněk Hřib (Piráti) z pražského rozpočtu „hradí vlastní PR, účet mají zaplatit studenti a senioři“.

„Je naprostý nesmysl Pražanům zdražovat jízdné v době, kdy mají dost starostí se vypořádat s omezeními a restrikcemi v souvislosti s COVID-19. Dopravní podnik není efektivně řízen, což ukazují i uzavřené smlouvy za posledních několik let a to i bez řádných výběrových řízení. Tam nejdřív hledejme úspory, optimalizujme a pak se teprve bavme, jestli je cena jízdného hodně, nebo málo,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Portlík, šéf krajské organizace.

Šéfka zastupitelů Alexandra Udženija zveřejnila své námitky na facebookovém profilu s tím, že v politice ji nejvíce štve pokrytectví – což je podle ní aktuální případ Pirátů a Prahy sobě.

„Piráti se tváří jako strana pro mladé a přitom chtějí zdražit jízdné studentům, kteří rozhodně nemají peníze nazbyt. Praha Sobě všechny poučuje, jak nemají jezdit autem a přitom zdražují jedinou alternativu - MHD,“ vysvětluje opoziční zastupitelka a dodává, že ji nejvíc „nakrknul“ návrh zdražení jízdného i pro seniory, když si magistrátní koalice způsobila podle Udženiji ztrátu sama svými „experimenty“: „Dál si pan primátor jel svou PR kampaň, dál si Praha sobě dělala z Prahy svého dopravního pokusného králíka.“