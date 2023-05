Autobusový den Pražské integrované dopravy. Potěší i milovníky trolejbusů

/FOTOGALERIE/ Rájem šotoušů, jak se stalo zvykem označovat skalní příznivce veřejné dopravy, se v sobotu 13. května stane okolí stanice pražského metra Letňany. V prostorách terminálu u konečné trasy C se uskuteční Autobusový den Pražské integrované dopravy, který je už oblíbenou akcí s tradicí: dospěl do šestého ročníku. Přesto lze sobotu považovat za premiéru: vedle autobusů se tentokrát představí i trolejbusy na posílené lince 58 z Palmovky do Miškovic.

Kliknutím zvětšíte

Autobusový den PID v Letňanech. | Foto: Deník/Radek Cihla