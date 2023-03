/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) provede během následujících třech týdnů pravidelnou jarní údržbu lanové dráhy Újezd – Petřín, proto na ní bude od pondělí 20. března do čtvrtka 6. dubna 2023 přerušen provoz. Lanovka mezi Újezdem a Petřínem bude opět jezdit od pátku 7. dubna 2023 v čase od 8:00 do 23:00.

Lanová dráha na Petřín. | Foto: DPP/Petr Hejna

„V rámci pravidelné jarní revize a údržby lanovky na Petřín musíme provést především nezbytnou prohlídku drážního tělesa. Vzhledem k vlastnostem a pohybu petřínského kopce provedeme nová přesná geodetická měření jednotlivých prvků trati včetně rozchodu kolejí a dalších součástí kolejového svršku. Kromě toho např. vyčistíme navíjecí komory, zkontrolujeme osvětlení tratě i stanic a před opětovným otevřením proběhne neodmyslitelný generální úklid celé lanovky, tj. dráhy, obou stanic a vozů,“ uvedl Pavel Kejha, vedoucí provozovny LD Petřín.

Lanovku čeká také kontrola a servis technologického zařízení včetně doplnění maziva a údržby magnetických snímačů na trati.

Odstávky využije Dopravní podnik na pravidelné školení a přezkoušení zaměstnanců lanové dráhy Petřín.

Nejvytíženější je lanovka během letní sezóny (od dubna do října), kdy v běžném roce v průměru přepraví 250 tisíc cestujících za měsíc. V zímní sezóně (od listopadu do března) to je v průměru 120 tisíc přepravených cestujících měsíčně.

Další pravidelná revize pak lanovku čeká od 9. do 27. října 2023.