Pražská radnice se rozhodla zakročit proti dlouhodobému táboření aktivisty Ondřeje Thora u Úřadu vlády a vyzvala ho k odstranění stánků. Thor se proti výzvě odvolal.

Petiční stánek u Úřadu vlády.

Praha 1 minulé pondělí vyzvala protivládního aktivistu Ondřeje Thora, který od loňského května táboří na prostranství před úřadem vlády, aby z místa odstranil svoje přístřešky. Thor se proti výzvě odvolal k pražskému magistrátu.

Pokud stánky neodstraní a neuspěje s odvoláním, hlavní město je připraveno tábořiště odstranit. Potvrdili to zástupci Prahy 1 a magistrátu.

„Jsme přesvědčeni, že ostudný slum u Úřadu vlády ČR musí zmizet. Dalece přesahuje to, co si představujeme pod pojmem petiční místo," uvedla starostka první městské části Terezie Radoměřská s tím, že shluk několika stanů dlouhodobě zneužívá petičního i shromažďovacího práva, komplikuje dopravu, hyzdí a obtěžuje své okolí, narušuje chod Úřadu vlády a ohrožuje veřejnou bezpečnost.



Radnice je podle Radoměřské připravena i na soudní spor, který by mohl po odstranění následovat. „Myslíme ale, že je to správné, aby se v budoucnu k podobným věcem vyjádřil soud. Vznikne alespoň judikát, který bude zpřesňovat, co ještě lze považovat za petiční stánek, a co nikoliv," řekla.

Podle Thora město jedná protiprávně a své stánky likvidovat nehodlá. „Město jedná protiprávně a nemá vůbec právo ani kompetence likvidovat petiční stánek," řekl ČTK Thor s odkazem na petiční právo. „Petiční místo neplánuji likvidovat, a pokud bude třeba, budu se bránit soudně," řekl. Dodal, že pokud přesto město tábořiště odstraní, přesune se před úřad vlády a bude držet hladovku až do demise vlády.

Petiční stánek u Úřadu vlády zatím zůstává, aktivista Ondřej Thor se proti výzvě na odstranění stánku odvolal.

Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že město situaci konzultovalo i s odborníky na lidská práva a po vyhodnocení situace dospělo k závěru, že bude požadovat vyklizení místa. „Právo jednotlivce je svrchované právo, ale právo všech ostatních jednotlivců je úplně stejně svrchované a nesmí se zneužívat," řekl primátor.

Aktivista Ondřej Thor se na parkovišti před Úřadem vlády utábořil koncem loňského května a podle svých vyjádření tam chce zůstat do demise vlády. Svoje tábořiště označil za petiční stánek a sbírá v něm podpisy svých příznivců, čímž jeho činnost spadá pod zákon o právu petičním. Kolem jeho přístřešku postupně vyrostly další, které při svých akcích využívají protivládní demonstranti.