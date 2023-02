Nikdo další už z nich podruhé pít nebude, ale materiál, z něhož jsou vyrobeny, se k lidem vrátí v pozměněné podobě. Má to podporovat ekologický přístup a přispívat k trvalé udržitelnosti, kdy se dosavadní odpad mění v surovinu. Znovu využitelnou – a využívanou.

V Michli a v Libušské

Společný pilotní projekt zpětného odběru ve čtvrtek veřejně odstartují řetězce Kaufland a Lidl, které se také netají podporou pro plány na zálohování těchto nápojových obalů. Ve čtvrtek veřejně oznámí, které tři ze svých prodejen si pro vyzkoušení vybraly.

Čtenáři slevových letáků, které na novinku upozorňují, už ale mají jasno: v Praze jde o provozovnu Kauflandu v Michli a Lidl v Libušské ulici na Kamýku. Ostatní prodejny s nově zaváděným zpětným odběrem nápojových obalů jsou poměrně vzdálené: dvě na Olomoucku, další pak v Brně a v Plzni. Právě v Libušské ulici Deník oslovil pět náhodných kolemjdoucích.

Čtyři o novince nevěděli, pátou dotazovanou byla 63letá paní Eva, která má jasno: vědět ani nepotřebuje.

„V plastu kupuji pouze slunečnicový olej – a pití v plechovkách neberu vůbec,“ konstatovala.

Vratné PET lahve a plechovky? Zpětný odběr poprvé vyzkouší několik prodejen

Prozatím jde o testování odběrových strojů i celého mechanismu fungování v šesti prodejnách, postupně se má počet míst rozšiřovat. Jestliže nyní PET láhve ani plechovky zálohované nejsou, odměnou pro lidi, kteří je přinesou odevzdat, se stanou slevové kupony. Ty mají být podle prvotní informace zacíleny na různé skupiny v rámci sortimentu zboží; upřesnění by řetězce měly nabídnout ve čtvrtek.

Zkušební zavádění zpětného odběru dosud nezálohovaných obalů je nezastíranou součástí kampaně pro zavedení zálohování PETek i nápojových plechovek. Mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler to ostatně říká přímo.

„Věříme, že pilotní projekt pomůže podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice,“ konstatoval s tím, že cílem je nastavit systém tak, aby byl maximálně zákaznicky přívětivý. A mluvčí Kauflandu Renata Maierl přikyvuje:

„Zákazníci si tak mohou systém sběru PET láhví a plechovek vyzkoušet dříve, než vstoupí v platnost.“ Zdůraznila, že tento systém má být uživatelsky komfortní a snadný – a cílem je, aby zákazníci zálohované obaly včetně těch od produktů privátních značek mohli v budoucnu vracet v jakékoli prodejně.

Ministerstvo už chystá nový zákon

O zavedení záloh na tyto obaly se dlouhodobě diskutuje – a v Evropě přibývá zemí, které se k takovému kroku rozhodly. Třeba Slovensko se připojilo před rokem; nyní se hovoří o zálohovém systému fungujícím ve 13 evropských zemích.

Zastánci argumentují lepším využitím materiálů a čistším životním prostředím díky očekávanému omezení množství odpadu povalujícího se v ulicích měst i v přírodě, odpůrci naopak hovoří o zbytečném obtěžováním občanů, kteří by zálohované obaly nenosili do kontejnerů, ale museli by s nimi až do do obchodu, aby nepřišli o peníze.

Ti, kteří nesouhlasí, si navíc stýskají: ani by je nebylo možné při skladování doma sešlápnout… Zastánci však poukazují na výsledky průzkumů: většina české veřejnosti je prý pro zálohování: 80 procent. To potvrzuje i hlasování na webu Deníku: 600 čtenářů hlasovalo v poměru 86:14 procentům.

David Surý, který na ministerstvu životního prostředí vede sekci ochrany životního prostředí, zkušební zavedení odběru obalů vítá.

„Racionálním způsobem se ověří ochota zákazníků zlepšit sběr plechovek a PET láhví, výsledky pomohou při nastavování dalších opatření,“ míní.

„Ministerstvo fandí aktivitám velkých obchodních řetězců, které pomohou lépe zacházet s obaly a vracet je do oběhu – takže pracují na principu cirkularity; uzavírají materiálovou smyčku,“ ocenil.

Že nejde jen o teoretické úvahy, potvrdil náměstek ministra Petr Hladík (KDU-ČSL), podle jehož slov ministerstvo už na návrhu zákona o zálohách pracuje.

„Debatujeme s desítkami expertů od výrobců nápojů, odpadových firem, obchodníků až po obce,“ řekl. S tím, že návrh zákona o zálohování nových typů obalů nebo výrobků by resort měl předložit vládě ještě letos.