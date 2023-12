Ne vždy však mají novoroční nalezenci právě tyto souvislosti. Najdou se třeba i páníčci, kteří svého chlupáče vezmou ven, pak se oddají oslavám – a někde ho zapomenou. Bývá nicméně pravidlem, že psi zaběhnutí nebo nalezení během silvestrovsko-novoroční noci a po ní se v útulku dlouho neohřejí. Majitelé se po nich pídí – a když zjistí, kde skončili, přijíždějí si je vyzvednout spíš v řádu hodin nežli dní.

Zkušenosti také ukazují, že pokud se v metropoli ocitne pes bez pána, je ve výhodnějším postavení ten, který v hlavním městě žije, nežli chlupáč, který utekl návštěvě z venkova. Je totiž zvyklý alespoň na běžný městský ruch – a nelekají ho třeba tramvaje. Psovi-návštěvníku tak hrozí větší riziko, že ho něco přejede.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) sice vyzval obce a města, aby jejich představitelé zvážili zrušení plánovaných ohňostrojů, a také vybídl občany, aby si používání pyrotechniky letos odřekli, avšak valný ohlas nesklidil ani na radnicích. V domácnostech to nejspíš bude ještě horší. Zrušit naplánované ohňostroje a práskající zábavu by podle jeho mínění bylo vhodnou reakcí na předvánoční střelbu v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která si vyžádala 14 obětí, a předchozí dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese, kde stejný střelec neušetřil ani miminko v kočárku.

Objevily se však hlasy, že to zavání populistickým přístupem – a že střelci, který sám spáchal sebevraždu, není důvod dávat to, čeho chtěl svými mordy dosáhnout: zastavit běžný život a narušit zvyklosti. Zůstává tak ohlášený i ohňostroj v sousedství Klánovického lesa, připravovaný jako společná akce Běchovic, Klánovic, Kolodějí a Újezdu nad Lesy. Starosta Běchovic Ondřej Martan (SPOLEČNĚ pro Běchovice/ODS) se k tomu vyjádřil, že tragédie na filozofické fakultě by podle něj neměla být dávána do souvislosti s našimi tradicemi.

Oporu nabídne známé prostředí a klidný majitel

O souvislostech probíraných v lidských debatách psi pochopitelně nemají potuchy – pro ně je podstatné, že se zničehonic rozpoutá ohlušující rachot. I na to je ale majitelé nohou připravit. Existují dokonce psi, kteří prošli výcvikem a petardy jim nevadí; mysliveckým psům mohou připomínat i atraktivní zážitky spojené s účastí na honu. Další se, pokud jsou ve známém prostředí, nechají majitelem ukonejšit. Jiné však ovládne těžko zvládnutelný stres, kdy dokážou vyvinout obrovskou sílu. Jsou agresivní nebo bezhlavě utečou, i kdyby měli zdemolovat výběh. Snadno se pak stane, že ztratí cestu domů.

Základem zvládání situace je podle rad trojských útulkářů včasná příprava. Vyplatí se během dne vydatně venčit (večer pak už raději ne) a fyzickými aktivitami psa unavit, načež ho vpustit do bezpečí domova. Tam hluk zvenku může překrývat puštěná televize nebo klidná hudba. V době největšího rachotu pyrotechniky se vyplatí odvádět pozornost nácvikem běžných (a tedy dobře známých) povelů ve spojení s odměnami za poslušnost, hrou – ale hodně dokáže udělat už vlastní rozvážné chování a klidná promluva.

Držitelé citlivých psů také předem mohou u veterináře zakoupit pilulky na uklidnění. Naopak není vhodné vyrazit a zábavou a nechat psa doma samotného – nebo ho svěřit známým. Pro jistotu je také dobré zkontrolovat, zda na obojku nechybí psí známka – a lze doplnit i telefonický kontakt na majitele.

Na webu útulků pro opuštěná zvířata upoz.cz zveřejnil trojský tým desatero silvestrovských rad, v němž mimo jiné doporučuje venčení vždy na vodítku – s tím, že je třeba zkontrolovat, zda je obojek správně upevněný, aby se pes nevyvlékl. Vedle známky a čísla kontaktního telefonu je možné obojek doplnit i malým přívěskem v podobě GPS lokátoru. Nechybí však ani rada: „Pokud můžete, je ideální toto období strávit úplně mimo město; v tichu přírody.“

Novoroční nalezenci nečekají na páníčky dlouho

Základní doporučení Deníku shrnul vedoucí trojského útulku Václav Steinbauer:

Nač by pejskaři měli v souvislosti se silvestrovskými oslavami pamatovat především?

V první řadě by zvířata, která nejsou zvyklá na Prahu nebo na nějaké vzruchy, měla být na vodítku – a hlavně by měla být označena. Třeba telefonním číslem na obojku nebo nějakým jiným způsobem. A mít zaregistrovaný čip, pokud ještě není. V případě, že se zvíře ztratí, volat okamžitě útulek – nebo ho kontaktovat přes linku 156 městské policie. Útulek už může mít hlášený nález, můžeme předat kontakty a lidé si potom zvířata mohou převzít od sebe.

Zdroj: Milan Holakovský

Máte z minulých let zkušenosti, že kolem silvestra a Nového roku psi utíkají často?

Utíkají pravidelně. Většinou to způsobí dělbuchy. Zvíře se vyděsí – a je schopno běžet i dvacet třicet kilometrů. Setkávali jsme se i s úrazy, kdy vběhlo pod auto a potom muselo dostávat veterinární péči. Nicméně o silvestru nejen zvířata utíkají, ale třeba majitelé, kteří to trošinku přeženou s alkoholem, je někde zapomenou – a my je potom vracíme. Ale je to taková skvadra lidí, kteří si pro zvířátka chodí hned, jak třeba nohy dovolí, takže ta zvířata tady nikdy nejsou dlouho. Většinou vše řešíme už druhý den.

Zmínil jste, že některé zvíře „nezná Prahu“. Znamená to, že do útulku se dostanou nejenom psi pražských chovatelů, ale i jiní?

Lidé migrují, jezdí na návštěvy, jezdí slavit. Zvíře, které se kvůli dělbuchu vyděsí a uteče v prostředí, které zná, se třeba se potom vrací k domu, kde bydlí. Rozdíl ale je, když někdo přijede – a jsou to kolikrát i cizinci – a zvíře se ztratí v prostředí, které absolutně nezná. Pokud ještě navíc poslouchá povely v cizí řeči, nereaguje na pokyny lidí, kteří se ho snaží zajistit. Je tedy nejlepší volat útulek, ten má v pohotovosti odchytovou službu. My potom zvířata předáváme majitelům, pokud je zjistíme.

Jestliže pes nereaguje na český povel, poznáte, jestli je to cizinec, anebo prostě „neposluchá“?

Poznáme. Ale většina psů už je dneska označena mikročipem – a zvířata z cizích zemí mají většinou čip z té země, odkud pocházejí.

V povánočním období plnívaly útulky nechtěné živé dárky. Děti dostaly pod stromeček štěně, které se pak stalo přítěží: ukázalo se, že je rodině na obtíž a není zdrojem radosti. Platí to ještě?

Je to tak – ale nepřichází to hned po Vánocích. Spíš s odstupem jednoho až dvou měsíců. V době, kdy se zvířátko dětem omrzí, povinnost pečovat přechází na rodiče, udělá nějaké loužičky, třeba i rozkouše něco, co by nemělo… Naopak jsou ale lidé, kteří na tyhle nechtěné dárky čekají. V průběhu ledna začínají volat, jestli už u nás máme nějaké štěně, co bylo pod stromečkem. A tenhle zájem bývá velký: vždycky jsme udali všechna štěňata.