Každou třetí sobotu v srpnu se slaví Mezinárodní den zvířat bez domova. Charitativní organizace Armáda spásy se dlouhodobě stará o lidi bez domova, mezi kterými jsou i klienti se zvířaty. Člověk bez domova však často nemá finance na veterinární péči nebo na stravu pro svého čtyřnohého kamaráda. V těchto případech pomáhá svým klientům Armáda spásy.

„My jako organizace na tyto problémy myslíme a nikdy nám nebyly lhostejné. V terénu, na pravidelných stanovištích, se snažíme distribuovat jídlo pro mazlíčky nebo potřebné věci, jako jsou obojky, košíky, vodítka, přepravní klece, výživa atd. Bohužel naše zdroje jsou omezené, a jsme rádi za jakoukoli pomoc,“ popsal terénní pracovník z Centra sociálních služeb Karla Larssona Armády spásy v Praze Jakub Šrámek.

Pomoc vyhledal pan Petr s fenkou Žofkou

Terénní program jednou požádal o pomoc pan Petr, který již dlouhou dobu žije v lese pod stanem a spolu s ním i jeho fenka Žofka. Když přišel za pracovníky, sdělil jim, že Žofka již delší dobu kulhá na jednu nohu, ale nedokázal zjistit proč.

„Pan Petr se s ní obával zajít k veterináři, jelikož jej neměl čím zaplatit a doufal, že to přejde samo. Ale později se to začalo zhoršovat a Žofka již nechtěla chodit a přestávala žrát. Pomohli jsme mu tedy najít veterináře a poté ho tam i s Žofkou doprovodili. Zjistilo se, že Žofka měla v tlapce mezi polštářky zapíchnutý střep a místo měla zanícené,“ vysvětlil Šrámek.

Veterinář jí zranění ošetřil a poté dostala antibiotika. Toto ošetření bylo uhrazeno z fondu, které má terénní program pro tyto případy a do kterého může přispívat i veřejnost v rámci kampaně Člověk bez domova a jeho pes. Pan Petr byl za toto velmi vděčný, jelikož by to sám nebyl schopen zaplatit a možná by se ani neodhodlal k veterináři sám jít.

„Zranění na Žofčině tlapce se úspěšně zahojilo, a to i díky jejímu páníčkovi, který se o ni staral a pravidelně jí podával antibiotika. Život umí být občas dost osamělý, i když nechceme. Pro lidi bez domova, stejně jako pro lidi, kteří domov mají, tvoří zvířecí kamarádi nerozlučné parťáky na celý život,“ dodal Šrámek.

Příběh s dobrým koncem

Trošku odlišný životní osud měla fenka Luna, která žila ve špatných podmínkách se ženou, která se o ni příliš nestarala. V opuštěném bytě trávila čas většinou sama a byla podvyživená. Fenka skákala na každou popelnici, ze které se snažila získat alespoň trochu jídla. Jejího stavu si všimla kolemjdoucí žena, které se po několika měsících podařilo majitelku přesvědčit, ať se Luny vzdá, aby měla lepší život.

Luna putovala na čas do útulku, kde si ji pro dočasnou péči (dočasné poskytnutí domova opuštěnému zvířeti, než se pro něj najde vhodný trvalý domov. Péči většinou zajišťují dobrovolníci zdarma. Pozn. red.) vybrala dobrovolnice. Lunu si ale tak oblíbila, že si ji nakonec nechala. Majitelé útulků proto doporučují, aby si veřejnost všímala okolí a zanedbaný stav psů neignorovala. Podezření z týrání zvířete lze také nahlásit na policii nebo městským úřadům.