Když mělo být v sobotu 12. srpna večer co nejjasněji, skutečně se jakžtakž vyčasilo. Obloha se plně zakabonila mraky až o den později (avšak před setměním se znovu oblačnost protrhávala). Tak na příznivé podmínky pro pozorování maxima meteorického roje Perseid, kdy sledování „padajících hvězd“ nenarušoval ani svit Měsíce, může vzpomínat zhruba 250 návštěvníků, kteří přijali pozvání ke komentovanému pozorování na radarové louce hvězdárny v Ondřejově na Praze-východ.

Pozorování meteorického roje Perseid pro veřejnost na radarové louce hvězdárny v Ondřejově: obloha za soumraku v sobotu 12. srpna. | Foto: Astronomický ústav AV ČR/Pavel Suchan O

Do poslední chvíle ale bylo nejisté, jak se počasí zachová, ohlíží se za nocí uprostřed druhého srpnového víkendu Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který na observatoři působí, a rovněž z České astronomické společnosti. „Na to, že se na Českou republiku hnala od Německa hradba bouřek, to v Ondřejově dopadlo docela dobře. Z deště dorazilo jen pár kapek,“ konstatoval s dodatkem, že mohlo dojít jak laická pozorování veřejnosti, tak i na sledování v rámci vědeckého programu. „Byť s omezením,“ připouští. A konstatuje, že v průběhu noci bylo oblačno až skoro jasno.

Čtvrt tisíce lidí, kteří se večer sešli na radarové louce a vyslechli úvodní výklad, muselo respektovat zdejší specifikum: zákaz jakéhokoli svícení kromě pohledu na displeje mobilních telefonů – a to kvůli vědeckým kamerám astronomů na hvězdárně.

Pozorování meteorického roje Perseid pro veřejnost na radarové louce hvězdárny v Ondřejově: obloha za úsvitu v sobotu 13. srpna.Zdroj: Astronomický ústav AV ČR/Pavel Suchan Ondřejov

Pozorování se vydařilo navzdory tomu, že příchozí vzhlíželi k nebi nejenom s nadějí, že uvidí množství meteorů – ohnivé čáry ledoprachových částic komety 109P Swift-Tuttle hořících v naší atmosféře – ale i s obavami, co provede počasí. „Nálada byla skvělá,“ shrnul to Suchan do trojice slov. „Asi polovina účastníků přespala ve spacácích do rána,“ doplnil, že zájemci se nenechali odradit.

Dva roky budou slabé

Perseidy bude ještě možné pozorovat do 24. srpna – je však třeba počítat s tím, že po dosažení maxima (což každoročně nastává kolem 12. srpna) se výskyt meteorů velice výrazně snižuje. A den ode dne – či přesněji noc od noci – jich výrazně ubývá. Ještě se ale vyplatí zvednout pohled k nebi. Letos jsou totiž podmínky pro pozorování Perseid opravdu příznivé, což v následujících dvou letech platit nebude: sledování padajících hvězd bude narušovat měsíční svit.

Pokud bude jasno, velmi dobře pozorovatelných Perseid bychom se opět měli dočkat až 12. srpna 2026. „Toho dne kromě maxima roje nastane také v Evropě pozorovatelné zatmění Slunce – odehrají se tak dva pozoruhodné nebeské úkazy během jediného dne,“ upozorňuje s předstihem úspěšný astrofotograf Pavel Horálek.