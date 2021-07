Pražská odběrová místa potvrzují rostoucí zájem o testy na covid-19 kvůli cestování do zahraničí. Momentálně jich podle webu covid.praha.eu v hlavním městě funguje více než stovka. Díky tomu není s rezervací termínu větší problém, a proto do pražských odběrových míst míří i mnozí obyvatelé Středočeského kraje.

V řadě případů se lze v Praze otestovat ještě v den objednání, jinde mají volné termíny v nejbližších dnech.

„Obecný trend je takový, že během června u nás vzrostla poptávka po bezplatných PCR testech oproti předchozím měsícům o desítky procent. A zatím roste kontinuálně. Evidentně to souvisí se začátkem sezony dovolených i se zavedením proplácení dvou ‚screeningových‘ PCR testů měsíčně pojišťovnami,“ sdělil Pražskému deníku Michal Mikšík, mluvčí soukromé laboratoře GHC Genetics, která v Praze provozuje sedm testovacích center včetně těch na Vítězném náměstí, Václavském náměstí či Letišti Václava Havla. Jejich aktuální obsazenost odhaduje zástupce firmy na zhruba devadesát procent, což znamená od jara deseti až dvacetiprocentní nárůst.

Odběry na letišti

Specifické je právě stanoviště na letišti, kde se testuje bez předchozího objednání. „Zájem je tam nárazový, v závislosti na letovém provozu. Občas se vytvoří fronta, v níž můžete strávit i s obsloužením většinou nejvýš hodinu. Personálně je stanoviště neustále připravené na maximální vytíženost,“ pokračoval Mikšík, podle kterého se už v provozu centra začíná projevovat aktuální zpřísnění pravidel ohledně testování při návratu z ciziny. Na druhou stranu je prý možné, že část lidí komplikovanější procedury od cest do zahraničí odradí.

Vzhledem k popsanému trendu podle Mikšíka dnes PCR testy na rozdíl od zimy a jara početně jasně převažují nad antigenními, které jsou pro cesty do zahraničí nepoužitelné. Konec povinného antigenního testování ve firmách nicméně laboratoře nepociťují jako skokový propad.

„V zájmu mnoha firem je pokračování testů za jejich individuálních podmínek. Velké množství z nich tak zůstává našimi klienty,“ upřesnil mluvčí laboratoře GHC Genetics, která také u každého pozitivního vzorku provádí sekvenaci s cílem odhalení mutací.

Součástí bezplatného preventivního PCR testu je mezinárodní certifikát platný v celé Evropské unii. Pro cesty mimo unii bývá zapotřebí potvrzení o bezinfekčnosti podle individuálních požadavků jednotlivých států.

Za něj si klient GHC Genetics připlatí 250 korun navíc. Kvůli nadcházejícím olympijským hrám je teď například zájem o potvrzení pro cesty do Japonska. Tento stát vyžaduje razítko na vlastní formulář, psaný kompletně v japonštině.

Rychlejší vyhodnocení testu

Připlatit si je možné také za rychlejší vyhodnocení testu. Centra GHC Genetics nabízejí výsledek do 24 hodin za 350 korun. Společnost EUC, provozující v Praze pět odběrových míst, prodává i variantu do 12 hodin za 790 a do šesti hodin za 2340 korun. „Nárůst poptávky o PCR testy v expresním režimu ale zatím v této době neregistrujeme,“ informovala za skupinu EUC Eva Pánová.

Na měnící se regulace v cestovním ruchu reagují i v něm podnikající subjekty. Cestovní kancelář Blue Style ve spolupráci s Canaria Travel a Smartwings čerstvě otevřela v obchodním centru POP Airport poblíž letiště další expresní testovací centrum s garancí výsledku do dvou hodin v případě odletu během jednoho dne a do šesti hodin při pozdějším termínu odletu. Služba je k dispozici non-stop nejen klientům partnerských firem, ale všem cestujícím.

„Zajištění plynulého, expresního testování považujeme za klíčovou službu, která usnadní klientům rozhodování a plánování dovolené. V testovacím centru Travel Lab zvládnou vše bez zbytečného papírování a především bez čekání, což je vzhledem k novým opatřením důležité,“ uvedl provozní ředitel Blue Style Ondřej Rušikvas.

Vzhledem ke své poloze je podle něj Travel Lab ideální i pro testování po návratu zpět do Prahy, protože v nových podmínkách představuje nejrychlejší možný způsob ukončení povinné karantény. Rezervaci termínu lze provést online ještě z odletové destinace, lze bezplatně měnit v případě měnícího se času odletu a centrum navíc neúčtuje poplatek v případě jejího zrušení.