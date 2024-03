Dvanáctiletá dívka utekla z domova v Mirotické ulici v Praze 4 již v pondělí 25. března večer. Odešla poté, co se pohádala s matkou. Od té doby má vypnutý telefon a dle informací policie se měla na sociálních sítích seznamovat se staršími lidmi.

Šetřením kriminalisté zjistili, že si s sebou dívka odnesla věci na spaní v přírodě, deku a jídlo přibližně na dva měsíce. Navíc bylo zjištěno, že četla hodně knihy o přírodě a žití na venkově.

Do součastné doby se ale domů nevrátila a veliký strach o ni mají nejen její rodiče, ale i babička, která by byla moc ráda, kdyby se jí dívka ozvala, že je v pořádku.

V minulosti se nic podobného nestalo, podle policie jde o bezproblémovou studentku s velmi dobrým prospěchem. S sebou si vzala svůj mobilní telefon, který je však vypnutý.

Popis dívky:



- zdánlivý věk 13 - 16 let

- výška 170 cm

- vysoká štíhlá postava

- mulatka - černé vlnité vlasy stažené do culíku

- V době odchodu byla oblečena do černé zimní bundy s kapucí, bílých tenisek značky Nike, tmavě zelených kalhot s kapsami a na zádech měla tmavě modrý batůžek.