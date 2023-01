„Na stavbě v areálu vnitřního dvora Fakultní polikliniky VFN na Karlově náměstí došlo ke zhroucení části budovy a padající trosky zasáhly dělníky a osoby pohybující se ve dvoře,“ zní zadání cvičení. Lékaři museli v úterý reagovat, jako by šlo o skutečnost.

Cvičení testuje připravenost

Spuštění traumatologického plánu uvede všechny záchranné složky ihned do pohotovosti. Personál nemocnic začne připravovat operační sály a prostor pro třídění pacientů. Shromáždí se lékaři a sestry a kupit se začne lékařský materiál a krev.

„Figuranty reálně třídíme podle závažnosti zranění, kompletně vyšetříme a eventuálně doplníme některou zobrazovací metodu. Na základě výsledků pak pacienta směřujeme na příslušné oddělení, JIP nebo přímo na operační sály. Ke všem pacientům vždy vedeme veškerou zdravotnickou dokumentaci a přistupujeme k nim úplně stejně jako u reálných pacientů. Vynecháváme jen invazivní metody,“ uvedl vedoucí lékař traumatologického oddělení I. chirurgické kliniky VFN Filip Burget. Cílem je otestovat, jak je nemocnice v případě krize připravená.

V praxi jde o minuty

V realitě se většinou jedná o důsledky dopravních nebo jiných nehod. S aktivací traumaplánu mají zkušenost i lékaři, kteří sloužili v prosinci před třemi lety. Tehdy došlo k nehodě dvou autobusů na pražském Chodově.

Na místo vyrazily všechny složky záchranného systému. V linkovém stroji cestovala výprava dětí z mateřské školy. „Naše posádky po ošetření transportovaly do nemocnic celkem osmnáct pacientů. Z toho se pět dospělých zranilo středně, deset dětí a tři dospělí lehce. Letecky byla transportována žena s úrazem hlavy. Převezli jsme je do nemocnic v Motole, na Vinohradech a do Thomayerovy nemocnice," uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. S tříděním pacientů pomáhali také hasiči.

Přes čtyřicet zraněných si lékaři rozdělili v různých nemocnicích po výbuchu plynu v Divadelní ulici koncem dubna roku 2013. První vozy Záchranky dorazily na místo asi čtyři minuty po ohlášení. „Na místo přijeli i záchranáři, kteří v době výbuchu procházeli školením,“ uvedl tehdejší ředitel pražské Záchranky Zdeněk Schwarz. Koncem roku 2021 zase záchranné složky vyjeli k třiceti otráveným lidem oxydem uhelnatým v pražských Modřanech.

Nácvik traumaplánu trénují zdravotníci ve VFN minimálně dvakrát ročně. Ostré spuštění přichází ve výjimečných situacích a při vyšším počtu zraněných. Většinou jde o deset a více osob, které potřebují ošetření. Ročně jde přibližně o jednotky vyhlášených případů.