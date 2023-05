České dráhy chystají pro příznivce železniční nostalgie v sobotu 6. května vyjížďku parním vlakem vedeným lokomotivou Šlechtičnou. Okružní jízda povede během dne dvakrát z nádraží Praha-Vršovice až do Roztok u Prahy a zase zpět. Nostalgickým vlakem se zájemci mohou svézt nejen první květnovou sobotu, ale i 30. září.

Výchozí a konečnou stanicí je nádraží Praha-Vršovice, které v nedávné době prošlo celkovou rekonstrukcí včetně vybudování bezbariérového přístupu na všechna nástupiště.

Svátek pro milovníky dopravy propojí Prahu s okolím párou

Na polookružní trase zájemci projedou několika tunely a svezou se po zajímavých železničních mostech. Parní vlak pojede přes Malešice, Libeň, Holešovice a malebným údolím řeky Vltavy dojede až do Roztok u Prahy. Zpět do Vršovic se bude vracet po estakádě tzv. Nového spojení přes pražské hlavní nádraží.

Ve vlaku bude po celou dobu pro cestující zajištěno občerstvení.

Jízdenky na parní vlak je možné zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách a na e-shopu ČD. Základní cena je 390 korun a snížená cena, která platí pro děti od 6-18 let či držitele průkazů ZTP, ZTP/P je 290 korun. Děti do 6 let cestují zdarma.

Jízdní řád parních vlaků