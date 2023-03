Sobota 8. dubna bude patřit okružní trase nazvané Párou Prahou do Hostivice. Vlak během dne dvakrát (v 10.00 a ve 14.46) vyrazí z vršovického nádraží na takzvaný Pražský Semmering, aby přes stanice Praha-Smíchov, Rudná u Prahy, Hostivice a Praha-Zličín dojel opět do stanice Praha-Vršovice.

Základní cena speciálního jízdného činí 390 Kč, cestující ve věku od šesti do osmnácti let a lidé s handicapem zaplatí o stovku méně. Na Velikonoční neděli 9. dubna se pak chystá výlet nazvaný Párou Posázavím do Týnce nad Sázavou. Z vršovického nádraží se vyjíždí těsně po desáté a vlak pojede do Týnce nad Sázavou po trase nazývané Posázavský Pacifik.

Zdroj: Youtube

Návrat přes Čerčany a Senohraby, s odjezdem po půl třetí odpoledne, nabídne výhledy do Ladova kraje. Za celou trasu dospělí pasažéři zaplatí 490 Kč; jízda jen z Prahy do Týnce stojí 390 Kč a zpáteční 290 Kč. Snížené jízdné je vždy o stokorunu levnější.

Příznivci výletů po železničních kolejích si však přijdou na své už v sobotu 25. března, kdy České dráhy i dopravce KŽC Doprava zahájí provoz tradičních sezonních vlaků vyjíždějících z Prahy o víkendových dnech a svátcích – včetně populárního Cyklohráčku, který bude navíc o letních prázdninách nabízet i speciální úterní a čtvrteční výlety. V těchto vlacích, které budou v provozu až do sklonku října, platí běžné tarify dopravců i Pražské integrované dopravy.

Drážní úřad začal řešit stavební povolení pro zdvoukolejnění Branického mostu

Pro příznivce dopravy se v Praze a okolí chystá také řada příležitostných akcí zaměřených na představení moderní i historické techniky.

Z těch nejbližších se fandové všeho věku mohou těšit na Regionální den PID v Kutné Hoře (22. dubna), zahájení sezony v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka (29. a 30. dubna), trolejbusovo-autobusový den v pražských Letňanech (13. května) či na Pražský dopravní den děti na nádraží v Braníku (3. června).