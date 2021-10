Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce musí stanoviště nahlásit ministerstvu účast do středečních 20.00. "Ve čtvrtek ráno bude finální číslo, kolik lidí využilo drive-in," řekl. Doplnil, že odevzdané volební lístky komise předají v zapečetěné schránce magistrátu. "Ten ji přes noc uschová a zabezpečí, aby nedošlo k nějakém vniknutí do schránky. Následně se tyto schránky předají v sobotu ve 14.00 po uzavření klasických volebních místností sčítací komisi," vysvětlil úředník.

Do dvanácti hodin navštívilo pět drive-in stanovišť podle údajů magistrátu celkem 102 voličů. "Nejvytíženějším stanovištěm jsou Letňany, které navštívilo 31 voličů. Nejméně vytížená je zatím Letná s 12 voliči," uvedl Tadeáš Provazník z tiskového oddělení magistrátu.

V metropoli jsou stanoviště umístěna na P+R parkovišti Braník, na P+R parkovišti Kotlářka, na parkovišti Letná, na parkovišti Letňany a na P+R parkovišti Skalka 1. Tento typ hlasování je možný jen ve středu 6. října 2021 od 8 do 17 hodin a je umožněn pouze z motorového vozidla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.