/FOTOGALERIE/ Problémy s parkováním na sídlištích v Praze by mohly pomoci řešit malé montované parkovací domy inspirované obdobnými stavbami v zahraničí. Naznačil to radní Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS), který má ve vedení městské části na starost dopravu. Právě v nejlidnatější městské části existuje řada lokalit, kde místní obyvatelé vlastní více automobilů, než kolik je tam parkovacích míst.

Parkování na krčském sídlišti v Praze 4 | Foto: Deník/Milan Holakovský

Vedle sousedství stanic metra, kde často bývají za viníky označováni dojíždějící Středočeši, se parkovací nouze výrazně projevuje od podvečerních hodin do rána právě na sídlištích.

V minulém volebním období se ostatně jednalo o jeden ze stěžejních argumentů odpůrců nápadu na rozšíření zón placeného stání: lidé se hlasitě ozývali proti tomu, že by od nich politici chtěli peníze za místa k parkování, která jim však nikdo nedokáže garantovat. Od záměru rozšiřovat modré zóny nad rozsah stanovený v letech 2018 a 2019 tak političtí představitelé upustili.

K řešení nepoměru mezi počtem aut a místy k jejich zaparkování by podle Míthova mínění mohly přispět z ciziny známé lehké a levné stavby malých parkovacích domů o čtyřech podlažích, s jedním mírně pod úrovní terénu a třemi nadzemními.

V daném místě se tak kapacita parkovacích míst ztrojnásobí.

Pro lokalitu přitom taková stavba nepředstavuje zátěž.

„Konstrukce nehyzdí okolí a je většinou porostlá popínavými rostlinami. Zelené střechy jsou v těchto případech dnes už samozřejmostí – a dům tak eliminuje tepelný ostrov tvořený běžným parkovištěm,“ vysvětluje Míth.

Míní, že s využitím dotací by se na vhodných pozemcích na sídlištích mohlo podařit vybudovat lehké stavby, které by rezidentům nabídly parkování za přijatelné ceny. O těchto záměrech má městská část podle radního brzy blíže informovat, a to s cílem „zapojit občany do projektů“.

„Zatím se uvažuje o výstavbě malých parkovacích domů ve dvou lokalitách,“ upřesnil Deníku mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas s tím, že radnice hledá podpůrné zdroje. Nyní ale jde skutečně jen o úvahy.

„Jsme ve fázi záměru, nikoli konkrétních projektů,“ zdůraznil Bigas.

Deník mu také tlumočil, co zaslechl v debatě občanů na krčském sídlišti, kde jsou ulice přeplněny auty. Řešením problémů místních s parkováním se prý stane rozhodnutí Bruselu: kvůli chystanému zákazu prodeje aut se spalovacími motory se vlastní vozilo zřejmě stane natolik luxusní záležitostí, že se nedostatek parkovacích míst na sídlištích nejspíš vyřeší sám.

„Jednou se možná stane, co předpovídáte,“ nevyvrací Bigas tyto dohady.

„I po skončení výroby aut se spalovacími motory tu ale ještě mnoho let taková auta budou, lidé je budou používat – a někde parkovat musí,“ obhajuje záměr budovat parkovací domy.