Modrá zóna v Praze, ilustrační foto. | Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

V některých ulicích Prahy 7 by se mohl změnit způsob využití parkovacích míst. Vedení radnice zvažuje upravit parkování z podélného na šikmé. Přibyla by tak místa a zvýšila se bezpečnost. Řešit chce rovněž problém s dodržováním pravidel parkování na místech určených pro zásobování. V rozhovoru s ČTK to řekl místostarosta Pavel Zelenka (Praha 7 Sobě). V městské části platí parkovací zóny, ve kterých rezidenti platí 1200 korun za rok.

„Ulice použitelné pro parkování jsou de facto hotové. Máme ale pár ulic, kde zvažujeme zefektivnění jejich využití změnou orientace parkování z podélného na šikmé. Jedná se o ulice, kde to ale dává smysl,“ řekl Zelenka.

Přestože šikmé parkování v ulicích podle místostarosty vytváří pro chodce větší bariéry než podélné, změnou by přibyla parkovací stání a zároveň by se zpomalila doprava.

„Opticky by se totiž zmenšil profil ulice a řidiči tak jedou intuitivně pomaleji. Nejvíc stížností od lidí mi chodí na to, ať uděláme něco s tím, že tam a tam řidiči jezdí příliš rychle,“ řekl Zelenka. Radnice nyní projednává možnou změnu v části Osadní nedaleko Ortenova náměstí.

Radnice chce zrevidovat i počet a fungování míst pro zásobování. Jedním z důvodů je nedodržování pravidel. Místostarosta spolu s úředníky prochází jednotlivá místa a vyhodnocují situaci. Jednou ze zamýšlených možností je změna označení. Ve hře je zavedení značek zákazu zastavení s výjimkou pro zásobování nebo tzv. terčíků pro řidiče a živnostníky, které by si dali za okno.

„Chceme to zkusit, ale uvidíme, zda a jak to bude fungovat. Hledáme způsob, jak dosáhnout smyslu naplnění jejich funkce,“ dodal místostarosta.