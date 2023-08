Městská část Praha 4 ve středu 26. července zveřejnila na svém webu, že na aktuálně platném systému parkování (tedy se stáním aut na chodníku) se zatím nic měnit nebude. S vysvětlením, že po prázdninách radnice připraví diskusi s místními občany, z níž by mělo vzejít trvalé řešení.

„Ustanovení o zřízení parkovacích míst zrušil soud z důvodu nedostatečného zdůvodnění (záboru chodníku). S ohledem na krátké lhůty a prázdninový čas není možné řádné projednání této agendy s občany. Na úřední desce je proto vyvěšeno potvrzení stávajícího stavu, tedy parkování,“ uvádí web městské části.

Lepší parkování i průjezdnost

Od rozhodnutí Prahy 4 posunout v jednosměrné Horní ulici s modrou zónou pro rezidenty parkující auta na chodník uplynul přesně rok. Na základě tohoto opatření obecné povahy se změnily značky a byly přemalovány čáry na vozovce. Na pravé straně ulice se auta přestěhovala na chodník v režimu podélného stání, vlevo se stojí šikmo také s částečným zásahem do chodníku.

Starosta městské části Ondřej Kubín (ODS) zastával názor, že chodník je dostatečně široký, aby tam bylo možno posunout auta. Zlepšuje to podle něho možnosti parkování pro obyvatele bytových domů v okolí i průjezdnost pro vozidla integrovaného záchranného systému.

Změna parkování však v ulici vyvolala bouři. Našli se i zastánci, kteří si pochvalovali, že v části Nuslí, kde bývá obtížné odstavit auto, parkovacích míst přibylo. Hlasité však byly i hlasy odpůrců. Jejich hlavní argument? Nová úprava prý příliš omezuje chodce, pokud se mají vzájemně míjet, a přináší nebezpečí hlavně pro maminky s dětmi. A jestliže má auto stojící na chodníku otevřené dveře, s kočárkem se nedá projet vůbec. Tak svou vlastní zkušenost popsala do podání zaslaného k soudu Tereza Czesany Dvořáková.

Předseda senátu Slavomír Novák jejímu návrhu 17. května vyhověl. Zmiňované opatření obecné povahy městský soud zrušil s tím, že zabrání části chodníku pro parkování radnice dostatečně nevysvětlila. Projednání v komisi pro dopravu, argumenty o reakci na volání po navýšení počtu parkovacích míst nebo zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu včetně snazšího průjezdu záchranných složek podle soudu jako zdůvodnění nestačí.

Navrhovatelka, která podávala žalobu, rozhodnutí soudu v červnu označila za „vítězství zdravého rozumu“. Netajila se očekáváním, že parkoviště na chodníku brzy zmizí. Verdikt nicméně nestanovil, že zvolená úprava není možná: městská část by ale musela vydat nové, vyhovující rozhodnutí.

Už dříve to připomněl i mluvčí městské části Jiří Bigas. Zmínil možnost zachovat nynější úpravu s novým zdůvodněním. Městská část ji však také může zrušit – nebo hledat jiné řešení v podobě nové úpravy. Systém parkování v Horní ulici se zatím nemění – a další řešení by mělo vyplynout z debat po prázdninách.

Obyvatelé Horní ulice se nevzdávají. Spor o parkování pokračuje u soudu

Hledání shody nebude jednoduché. Když Deník oslovil na chodnících na obou stranách ulice několik pěších, shodli se vlastně na jediném: hlavním předmětem sporu je podélné parkování na pravé straně ulice. Zda by mělo být zachováno, nebo nikoli, se však názory různí.

Omyl, nebo super jednání?

„Uhýbat autům není správné,“ řekla Deníku mladá žena, jejíž rodina vůz vlastní. I přesto míní, že velkoměsta mají podporovat chodce a cyklisty, a to právě na úkor automobilů. „Existují sdílená auta,“ nabídla řešení. Další žena by auta z chodníku vyhnala hned. Vůz nemá, stejně jako prý leckteří sousedé. A je třeba brát v potaz, že chodník využívají všichni, nač tedy ustupovat těm, kteří jsou vlastníky aut? Odpůrci parkování na chodníku také mají jasno: nějakou zásadní nouzí o parkovací místa oblast vlastně netrpí. Jen prostě řidiči nemohou počítat s tím, že zastaví přímo před domem: je třeba popojít nějakých tři sta metrů od vilek.

S tím nesouhlasí zastánce nynějšího modelu, který si kroky radnice pochvaluje. „V sobotu a v neděli tady nezaparkujete,“ řekl Deníku muž, který v Nuslích bydlí už čtvrt století. „V době, kdy modrou zónu může využívat kdokoli, nejen my místní, kteří platíme 1200 korun za rok, je tu skutečně narváno,“ poznamenal.

1/15 Zdroj: Eliška Stodolová Ulice Horní, Praha 4 - Nusle, parkování, 14. 6. 2023 2/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 3/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 4/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 5/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 6/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 7/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 8/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 9/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 10/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 11/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 12/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 13/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 14/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle. 15/15 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle.

Jedním dechem se pak ohradil proti argumentům odpůrců, že změna úpravy parkování přinesla za cenu omezení chodců jen pár míst navíc proti dřívějšku. Podle něho jich je skoro dvojnásobek. „Já to počítal: tady v šikmém stání je 31 míst a naproti se vejde dalších 15, maximálně 16 aut,“ konstatoval. Parkovacích míst tak podle něho opravdu viditelně přibylo. „Tohle je od radnice super jednání,“ pochválil.

Chodci podle něho omezeni nejsou. Deníku názorně ukázal, jak mezi autem a stěnou domu může rozpažit. „Nejméně sto sedmdesát,“ vyčíslil šířku v centimetrech. Volné místo považuje za dostatečné.

Ne tak jedna z odpůrkyň, podle které to nestačí. Třeba když jde s dětmi a potká někoho se psem, koho by chtěla obejít větším obloukem. Mají-li se potkat větší skupinky, je prý také třeba ustupovat mezi parkující auta. Z pohledu zastánců parkování to však není problém.