Že to funguje a taneční prvky dokážou pomoci zapomenout na potíže, které nemoc přináší, ukazují zahraniční zkušenosti s projektem Dance Well, do něhož je nyní zapojeno pět zemí. Nejvíce se pražští organizátoři inspirují zkušenostmi týmu z italského Bassano del Grappa, kde s ním začali a tyto lekce se staly velmi populární; pochvalují si je nejen samotní účastníci, ale změnu pociťují i jejich rodinní příslušníci.