Nyní se každému příchozímu může obchodník věnovat hned, bez čekání – a detailně probrat požadavky zákazníků včetně debaty o různých variantách, možnostech či alternativách. Věděli jste třeba, že populární gumovací pero Pilot, které je na trhu už dvanáct let, je aktuálně hitem v podobě s motivem, kde je vyobrazen Naruto – hrdina japonského komiksu (a seriálu)? Zde se to dozvíte – a k dispozici je tu nejen stručné poučení o této rošťácké postavě, které pročtete do dvou minut, ale nechybí ani možnost zalistovat v knížce.

Nyní je na tohle ještě klid. Stejně jako například na vysvětlování rozdílů mezi kaligrafickými pery, když se mladá zákaznice nakupující úplně jiné potřeby jen tak mezi řečí zmínila, že ji okouzlilo právě toto umění. Za pár dní, v čase hlavních nákupů školních potřeb, zde bude nával a ruch. „To bych si s vámi povídat nemohl,“ řekl prodejce Deníku.

Na počátku září se ve svém papírnictví neobejde bez výpomoci – a i tak se stane, že někdy musí nakupující chvíli počkat. O něco déle třeba tehdy, když někdo přinese plnou tašku sešitů, ale i knih, které třeba obalit. Rychleji to jde, když lidé přijdou nakupovat už „s domácí přípravou“ a mají předem připravený seznam: deset obalů na malé sešity, pět na velké – a učebnice, kterou je třeba obalit, má změřenou výšku 26 centimetrů… Ano, k mání jsou i nestandardní obaly se samolepicími chlopněmi, které knihu nepoškodí – a pro správný výběr je i zde v papírnictví hned po ruce metr.

Nákupní centra často nenabídnou vše

„Zákazníků bude na počátku školního roku hodně,“ shrnul papírník Deníku každoroční zkušenost. Někdo přijde nakupovat se seznamem poskytnutým školou, na němž se v papírnictví odškrtává položka za položkou; jiný naopak chce jen pár drobností. Třeba pouze malé pravítko a gumu. Vše ostatní už rodina pořídila, když byla na velkém nákupu v obchodním centru. Tam se sortiment u jednotlivých řetězců liší, nicméně stává se, že se nepodaří pořídit vše, co škola požaduje.

Často prý lidé přicházejí do papírnictví s tím, že jinde nesehnali pastelky Progresso, perka pro výtvarnou výchovu či anilínky, které mají sytější a „zářivější“ barvy než běžné vodovky. Nebo takzvané umělecké křídy; prašné pastely. K těm Petržela Deníku tlumočil zákaznickou zkušenost: v supermarketu nakupující dlouho prohledávali regály, nebylo se koho zeptat – a nakonec stejně přišli do papírnictví, když si z provozovny řetězce omylem odnesli něco jiného: barevné křídy na školní tabuli.

Některé potřeby pro školáky v nákupních centrech seženete stěží, říká provozovatel dejvického papírnictví David Petržela. | Video: Deník/Milan Holakovský

Na výzvědy do hypermarketu se loni vydal i Petržela, aby nejen omrkl tamní papírenský sortiment, ale také se podíval na ceny. Šíři nabídky vnímal jako omezenou, takže pro leckteré potřeby stejně musí lidé přijít do papírnictví – a ani ceny ho nepřesvědčily, že nakupovat papírenské zboží zde by byl nějaký extra hit. Ano, několik věcí v akci k začátku školního roku lákalo lácí, ale další zboží často bylo s jeho papírnictvím plus minus srovnatelné. A třeba bloky, ale i jiné věci měl řetězec dokonce podstatně dražší.

Když si papírník zkusil před regály hypermarketu jen tak z hlavy propočítat typický nákupní seznam ze školy, dospěl k závěru, že součet zdejších cen by byl s jeho obchodem zhruba srovnatelný. Pokud by se zde nakoupilo – díky akčním cenám některého zboží při začátku školního roku – levněji, ne o moc. „Ale to platí jen pro tohle období: pak dají ceny nazpátek a mají je astronomické,“ řekl Deníku.

Výhodu nákupu papírenského zboží v hypermarketu z pohledu zákazníků tak vidí v tom, že lidé, kteří tam stejně jedou nakupovat, dostanou na jednom místě vše: třeba i základní sešity nebo propisku. Už barevné papíry ale mohou být problém, pokud jsou potřeba nějaké tvrdší. Což v jeho papírnictví nechybí: Deníku ukázal soubor barevných papírů s gramáží 130 gramů na metr čtvereční. A sadu barevných papírů s nižší gramáží o hodnotě 80 může dokonce nabídnout s vlastním vodoznakem.

Bude zvonit, peněženky připravit,

Kolik zákazník běžně utratí za věci na seznamu pomůcek požadovaných školou? Jednoduchá a jednoznačná odpověď neexistuje: částky se liší nejen podle ročníků, ale jsou různé i u jednotlivých škol. Obecně se za nejdražší považuje začátek školního roku při vstupu dítěte do první třídy. „Podle toho, co mají všechno mít, se to i s oblečením a taškou, které tady neprodáváme, může vyšplhat na deset tisíc,“ odhaduje Petržela prvňáčkovské náklady spojené se vstupem do opravdivé školy.

A přímo v papírnictví? „Když je ten seznam opravdu komplet a hodně ‚našlapaný‘, tak pro prvňáčka asi tři tisíce. U vyšších ročníků bych tipoval tak patnáct set na dítě,“ připomněl orientační částky. I mezi školami, které jsou v okolí jeho působiště, však existující rozdíly. Jak v tom, co děti podle požadavků pedagogů potřebují, tak v tom, co jim školy samy poskytují a co mají obstarat rodiče.